بدء أعمال إنشاء مخبز جديد في منطقة تل حميس بريف ‌‏الحسكة‎ ‎ ‎‎ ‎‎

الحسكة-سانا
أعلنت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع القطاع الخاص، عن بدء أعمال إنشاء مخبز جديد في منطقة تل حميس بريف محافظة الحسكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين إنتاج الخبز وتوزيعه.
وأوضح مدير عام المؤسسة محمد الصيادي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية بشكل كامل، بما في ذلك تجهيز الموقع وإنشاء المبنى والمرافق الفنية والخدمية اللازمة، وفق المواصفات المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن تزويد المخبز بخط إنتاج حديث قادر على تحقيق كفاءة إنتاجية عالية، ويضمن جودة المنتج.
وأضاف الصيادي: إن الطاقة الإنتاجية للمخبز الجديد تصل إلى نحو 12 طناً يومياً، الأمر الذي سيجعله من المشاريع الحيوية المهمة في المنطقة، مبيناً أن المخبز سيخدم بشكل مباشر أهالي منطقة تل حميس، إضافة إلى أكثر من 35 قرية وبلدة في محيطها.
وأشار الصيادي إلى أن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات في ريف الحسكة، إذ سيسهم المخبز الجديد، بعد استكمال أعمال الإنشاء والتجهيز، في تحسين استقرار توفير الخبز، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للأهالي في المنطقة والقرى المحيطة.
وكانت أعلنت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع القطاع الخاص في الـ 31 من شهر أيار الماضي، عن بدء أعمال إنشاء مخبز جديد في ناحية جزعة التابعة لمحافظة الحسكة، وذلك في إطار تعزيز منظومة إنتاج الخبز، وتأمين احتياجات المواطنين في المنطقة والقرى المحيطة بها.
كما أعلنت المؤسسة اليوم الأربعاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومنظمة أوكسفام OXFAM، ومنظمة الإغاثة الإسلامية، عن بدء تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل شامل لـ 8 مخابز في محافظة دير الزور.
وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تنفيذ خطط لتطوير قطاع المخابز في مختلف المحافظات السورية، من خلال إنشاء مخابز جديدة وإعادة تأهيل القائم منها، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة الرغيف، وضمان وصول مادة الخبز إلى المواطنين بسهولة واستقرار.