بدء أعمال إنشاء مخبز جديد في منطقة تل حميس بريف ‌‏الحسكة‎ ‎ ‎‎ ‎‎

الحسكة-سانا‌‌‎

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع القطاع ‏الخاص، عن بدء أعمال إنشاء مخبز جديد في منطقة تل ‏حميس بريف محافظة الحسكة، في خطوة تهدف إلى ‏تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين إنتاج الخبز وتوزيعه‎. ‎



وأوضح مدير عام المؤسسة محمد الصيادي، في تصريح ‌‏لمراسل ‏سانا اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى من ‌‏المشروع تشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية بشكل كامل، ‌‏بما في ذلك تجهيز الموقع وإنشاء المبنى والمرافق الفنية ‌‏والخدمية اللازمة، وفق المواصفات المعتمدة، تمهيداً ‌‏للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن تزويد المخبز ‌‏بخط إنتاج حديث قادر على تحقيق كفاءة إنتاجية عالية، ‌‏ويضمن جودة المنتج‎. ‎

وأضاف الصيادي: إن الطاقة الإنتاجية للمخبز الجديد ‌‏تصل إلى ‏نحو 12 طناً يومياً، الأمر الذي سيجعله من ‌‏المشاريع الحيوية ‏المهمة في المنطقة، مبيناً أن المخبز ‌‏سيخدم بشكل مباشر أهالي ‏منطقة تل حميس، إضافة إلى ‌‏أكثر من 35 قرية وبلدة في محيطها‎. ‎

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وأشار الصيادي إلى أن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو ‌‏تعزيز الخدمات في ريف الحسكة، إذ سيسهم المخبز ‌‏الجديد، بعد استكمال أعمال الإنشاء والتجهيز، في تحسين ‌‏استقرار توفير الخبز، ورفع مستوى الخدمة المقدمة ‌‏للأهالي في المنطقة والقرى المحيطة‎. ‎

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وكانت أعلنت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع ‌‏القطاع الخاص في الـ 31 من شهر أيار الماضي، ‏عن ‌‏بدء أعمال إنشاء مخبز جديد في ناحية جزعة التابعة ‌‏‌‏لمحافظة الحسكة، وذلك في إطار تعزيز منظومة إنتاج ‌‏الخبز، ‏وتأمين احتياجات المواطنين في المنطقة والقرى ‌‏المحيطة بها‎. ‎

كما أعلنت المؤسسة اليوم الأربعاء، بالتعاون مع برنامج ‌‏الأمم ‏المتحدة الإنمائي‎ UNDP، ومنظمة أوكسفام‎ ‌‎OXFAM، ومنظمة ‌‏الإغاثة الإسلامية، عن بدء تنفيذ ‌‏مشروع لإعادة تأهيل شامل لـ 8 ‏مخابز في محافظة دير ‌‏الزور.‏

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وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تنفيذ خطط ‌‏لتطوير قطاع ‏المخابز في مختلف المحافظات السورية، ‌‏من خلال إنشاء مخابز ‏جديدة وإعادة تأهيل القائم منها، ‌‏بما يسهم في رفع الطاقة ‏الإنتاجية، وتحسين جودة ‌‏الرغيف، وضمان وصول مادة الخبز ‏إلى المواطنين ‌‏بسهولة واستقرار‎. ‎