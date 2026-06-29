أسهم أوروبا تستقر بدعم من مكاسب قطاع التكنولوجيا

لندن-سانا



استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين مدعومةً بالمكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا، وذلك مع ترقب المستثمرين لآفاق وقف إطلاق النار الهش ‌في الشرق الأوسط بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إنهاء أحدث جولة من أعمالهما القتالية.



وذكرت وكالة “رويترز”، أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حافظ على مستواه عند 636.13 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، وتصدرت أسهم ⁠شركات التكنولوجيا مكاسب القطاعات بارتفاع 1.1 بالمئة.



وقفز سهم ناجارو 90 بالمئة بعد أن عرضت شركة بيرسيستنت الهندية 81 يورو للسهم الواحد للاستحواذ على شركة الهندسة الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.



وارتفع قطاع التكنولوجيا بشكل عام بعد موجة البيع التي شهدها الأسبوع الماضي، وقادت لأكبر انخفاض أسبوعي للقطاع منذ منتصف آذار.



وأغلق ‌المؤشر ⁠ستوكس الأسبوع الماضي دون تغيير، بعد أن ألقت المخاوف من المبالغة في تقييم قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لمكافحة ضغوط التضخم الناجمة عن أسعار ⁠الطاقة بظلالها على الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية.



وتبادلت إيران والولايات المتحدة إطلاق النار خلال اليومين الماضيين قبل أن تتفقا ⁠على وقف الأعمال القتالية واستئناف المحادثات.