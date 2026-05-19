مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الأرصاد الجوية ‏والجمعية الفلكية السورية

دمشق-سانا
وقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مع الجمعية الفلكية السورية اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات العمل المشتركة.
وتهدف المذكرة التي وقعها عن مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية الدكتور عبد الكريم المحمد ورئيس الجمعية الفلكية السورية محمد العصيري، إلى التعاون في مجال تطوير علم الفلك والأرصاد الجوية والترابط بينهما والتنسيق وتبادل المعلومات العلمية والدعم المتبادل في المحافل الدولية وتبادل الزيارات والمشاركة في المشاريع العلمية التي تخدم الطرفين.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية وقع في الثالث عشر من أيار الجاري اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للموارد المائية، بهدف تعزيز تكامل البيانات المناخية والمائية، بما يخدم تطوير المنظومات الوطنية للرصد.