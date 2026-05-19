مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الأرصاد الجوية ‏والجمعية الفلكية السورية

وقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث مع الجمعية الفلكية السورية اليوم الإثنين، ‏مذكرة ‏تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين في ‏مجالات العمل المشتركة‎.‎

وتهدف المذكرة التي وقعها عن مدير المركز الوطني للأرصاد ‏الجوية الدكتور عبد الكريم المحمد ورئيس الجمعية الفلكية ‌‏السورية محمد العصيري، إلى التعاون في مجال تطوير علم ‏الفلك والأرصاد الجوية والترابط بينهما والتنسيق وتبادل ‌‏المعلومات العلمية والدعم المتبادل في المحافل الدولية وتبادل ‏الزيارات والمشاركة في المشاريع العلمية التي تخدم الطرفين‎.‎

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية وقع في الثالث عشر ‏من أيار الجاري اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للموارد ‏المائية، ‏بهدف تعزيز تكامل البيانات المناخية والمائية، بما يخدم تطوير ‏المنظومات الوطنية للرصد‎.‎