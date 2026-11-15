الإثنين 16 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشعب تناقش مشروع قانون الجمعيات ‏غير الحكومية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشعب تناقش مشروع قانون الجمعيات ‏غير الحكومية

IMG 20261115 223211 639 لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشعب تناقش مشروع قانون الجمعيات ‏غير الحكومية
اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب-دمشق-15-11-2026-سانا

دمشق – سانا‏

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب ‏مشروع قانون الجمعيات غير الحكومية، خلال اجتماع عقدته برئاسة محمود ‏كامل مصطفى، مع وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة معاون ‏الوزيرة بهجت حجار، وبمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة دراسة ‏مشروع القانون.‏

وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول عدداً ‏من الملفات المشتركة والأولويات التشريعية للوزارة، وفي مقدمتها مشروعا ‏قانوني العمل والجمعيات غير الحكومية، وسبل تطوير التشريعات ذات ‏الصلة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة واحتياجات المجتمع السوري.‏

وكانت لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الشعب بحثت، في وقت سابق اليوم، ‏ملف دعم النساء السوريات وحمايتهن، وتعزيز مشاركتهن في مراكز صنع ‏القرار، خلال اجتماع عقدته برئاسة أسماء السباعي، مع وفد من وزارة ‏الشؤون الاجتماعية والعمل، ضم ممثلات عن هيئة الأسرة والسكان ‏ومنظمات تقودها النساء.‏

من المسلخ إلى السوق.. إجراءات الرقابة وأختام اللحوم في حمص ‏
‏هيئة تطوير الغاب بحماة تبحث مع “الفاو” تطوير الواقع الزراعي ‏بالمنطقة
تواصل ترحيل الأنقاض والسواتر الترابية في السكن الشبابي في حلب
وقفة بريف دمشق للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك التي فرضها النظام البائد ‏
هيئة الطيران المدني السوري تشكل خلية أزمة لإدارة العمليات بمطار حلب الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار