لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشعب تناقش مشروع قانون الجمعيات ‏غير الحكومية

دمشق – سانا
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب مشروع قانون الجمعيات غير الحكومية، خلال اجتماع عقدته برئاسة محمود كامل مصطفى، مع وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة معاون الوزيرة بهجت حجار، وبمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة دراسة مشروع القانون.
وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول عدداً من الملفات المشتركة والأولويات التشريعية للوزارة، وفي مقدمتها مشروعا قانوني العمل والجمعيات غير الحكومية، وسبل تطوير التشريعات ذات الصلة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة واحتياجات المجتمع السوري.
وكانت لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الشعب بحثت، في وقت سابق اليوم، ملف دعم النساء السوريات وحمايتهن، وتعزيز مشاركتهن في مراكز صنع القرار، خلال اجتماع عقدته برئاسة أسماء السباعي، مع وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ضم ممثلات عن هيئة الأسرة والسكان ومنظمات تقودها النساء.