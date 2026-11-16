المشفى الوطني بالرقة يعزز مخزونه الدوائي ويستعد لافتتاح أقسام تخصصية

الرقة – سانا‏

تسلّم المشفى الوطني في مدينة الرقة، اليوم الأحد، شحنة طبية مقدمة من وزارة الصحة، عبر مديرية صحة المحافظة، ‏تضم 19 ألفاً و516 قطعة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تأمين احتياجات المرضى وضمان استمرارية ‏الخدمات العلاجية، ولا سيما لمرضى الكلى.‏

تعزيز المخزون الدوائي وتلبية احتياجات المرضى

وأوضح مدير صحة الرقة عبد الله الحمود، لـ سانا، أن الشحنة تضم أصنافاً متنوعة من الأدوية الواردة من مديرية ‏الإمداد في وزارة الصحة، تشمل أدوية المشافي والأدوية الفموية المخصصة للصيدليات والمراكز الصحية، إضافة إلى ‏الأدوية الخاصة بأجهزة غسيل الكلى، بدعم من منظمة ميدكال (‏U.M.C‏) التي تتولى تشغيل المشفى منذ عدة سنوات.‏

وبيّن الحمود أن معظم الأدوية المقدمة من إنتاج المعامل الوطنية، مشيراً إلى أن مديرية الصحة عملت على زيادة ‏مخصصات شراء الأدوية وتعويض النقص بالتعاون مع المنظمات الصحية العاملة في المحافظة، وفي مقدمتها منظمة ‏ميدكال، ما أسهم في تأمين الاحتياجات وتوفير مخزون دوائي يكفي حتى نهاية العام الجاري، ولا سيما الأدوية ‏المخصصة لمرضى الكلى.‏

تحديث أجهزة غسيل الكلى وتطوير الأقسام الطبية

وفيما يتعلق باحتياجات قسم الكلية الصناعية، أشار الحمود إلى ضرورة استبدال عدد من الأجهزة القديمة والمستهلكة، ‏التي لم تعد قابلة للإصلاح والصيانة، بأخرى حديثة تواكب تزايد أعداد المرضى.‏

وأوضح أن مديرية الصحة تلقت طلباً لاستكمال تجهيز القسم وتحديث معداته، في ظل عودة الأهالي إلى المحافظة ‏واستقبال المشفى حالات من الرقة وريفها ومحافظات مجاورة.‏

ولفت الحمود إلى أن عدداً من أقسام المشفى يشهد حالياً أعمال تأهيل وصيانة، تمهيداً لافتتاح أقسام الأورام والصحة ‏النفسية والتنظير الهضمي قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب تجهيز نقطة طبية متخصصة بعلاج السكتات ‏والاحتشاءات الدماغية.‏

استكمال مشروع القثطرة القلبية منتصف العام المقبل

وفي إطار خطة تطوير الخدمات التخصصية، يجري العمل على دراسة مشروع لتأهيل واستكمال قسم القثطرة القلبية، ‏على أن يُنجز في منتصف العام المقبل، بما يتيح توسيع نطاق الخدمات الطبية واستكمال الأقسام الأساسية في المشفى.‏

وتشمل الخطة أيضاً تحسين خدمات صحة الفم والأسنان والجراحة الفكية، وتعزيز برامج الرعاية الصحية وعلاج سوء ‏التغذية والليشمانيا والأمراض المزمنة، ومنها السكري، فضلاً عن تطوير قسم العيادات الشاملة خلال الشهر الجاري، ‏وصيانة البنية التحتية وإعادة تنظيم توزيع الأقسام.‏

كما تتضمن الخطة تحديث قسم العناية المشددة وتزويده بأسرّة وأجهزة طبية حديثة قبل نهاية العام الجاري، بما يعزز ‏جاهزيته لاستقبال الحالات الحرجة وتلبية الاحتياجات المتزايدة.‏

ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الصحي في محافظة الرقة، ورفع كفاءة المشفى الوطني ‏وتوسيع خدماته العلاجية، بما يتناسب مع تزايد أعداد المرضى والمراجعين، ولا سيما مع عودة المزيد من العائلات إلى ‏مناطقها.‏