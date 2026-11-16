المشفى الوطني بالرقة يعزز مخزونه الدوائي ويستعد لافتتاح أقسام تخصصية

الرقة – سانا
تسلّم المشفى الوطني في مدينة الرقة، اليوم الأحد، شحنة طبية مقدمة من وزارة الصحة، عبر مديرية صحة المحافظة، تضم 19 ألفاً و516 قطعة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تأمين احتياجات المرضى وضمان استمرارية الخدمات العلاجية، ولا سيما لمرضى الكلى.
تعزيز المخزون الدوائي وتلبية احتياجات المرضى
وأوضح مدير صحة الرقة عبد الله الحمود، لـ سانا، أن الشحنة تضم أصنافاً متنوعة من الأدوية الواردة من مديرية الإمداد في وزارة الصحة، تشمل أدوية المشافي والأدوية الفموية المخصصة للصيدليات والمراكز الصحية، إضافة إلى الأدوية الخاصة بأجهزة غسيل الكلى، بدعم من منظمة ميدكال (U.M.C) التي تتولى تشغيل المشفى منذ عدة سنوات.
وبيّن الحمود أن معظم الأدوية المقدمة من إنتاج المعامل الوطنية، مشيراً إلى أن مديرية الصحة عملت على زيادة مخصصات شراء الأدوية وتعويض النقص بالتعاون مع المنظمات الصحية العاملة في المحافظة، وفي مقدمتها منظمة ميدكال، ما أسهم في تأمين الاحتياجات وتوفير مخزون دوائي يكفي حتى نهاية العام الجاري، ولا سيما الأدوية المخصصة لمرضى الكلى.
تحديث أجهزة غسيل الكلى وتطوير الأقسام الطبية
وفيما يتعلق باحتياجات قسم الكلية الصناعية، أشار الحمود إلى ضرورة استبدال عدد من الأجهزة القديمة والمستهلكة، التي لم تعد قابلة للإصلاح والصيانة، بأخرى حديثة تواكب تزايد أعداد المرضى.
وأوضح أن مديرية الصحة تلقت طلباً لاستكمال تجهيز القسم وتحديث معداته، في ظل عودة الأهالي إلى المحافظة واستقبال المشفى حالات من الرقة وريفها ومحافظات مجاورة.
ولفت الحمود إلى أن عدداً من أقسام المشفى يشهد حالياً أعمال تأهيل وصيانة، تمهيداً لافتتاح أقسام الأورام والصحة النفسية والتنظير الهضمي قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب تجهيز نقطة طبية متخصصة بعلاج السكتات والاحتشاءات الدماغية.
استكمال مشروع القثطرة القلبية منتصف العام المقبل
وفي إطار خطة تطوير الخدمات التخصصية، يجري العمل على دراسة مشروع لتأهيل واستكمال قسم القثطرة القلبية، على أن يُنجز في منتصف العام المقبل، بما يتيح توسيع نطاق الخدمات الطبية واستكمال الأقسام الأساسية في المشفى.
وتشمل الخطة أيضاً تحسين خدمات صحة الفم والأسنان والجراحة الفكية، وتعزيز برامج الرعاية الصحية وعلاج سوء التغذية والليشمانيا والأمراض المزمنة، ومنها السكري، فضلاً عن تطوير قسم العيادات الشاملة خلال الشهر الجاري، وصيانة البنية التحتية وإعادة تنظيم توزيع الأقسام.
كما تتضمن الخطة تحديث قسم العناية المشددة وتزويده بأسرّة وأجهزة طبية حديثة قبل نهاية العام الجاري، بما يعزز جاهزيته لاستقبال الحالات الحرجة وتلبية الاحتياجات المتزايدة.
ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الصحي في محافظة الرقة، ورفع كفاءة المشفى الوطني وتوسيع خدماته العلاجية، بما يتناسب مع تزايد أعداد المرضى والمراجعين، ولا سيما مع عودة المزيد من العائلات إلى مناطقها.