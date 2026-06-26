حرارة قياسية ترهق الاقتصاد الألماني.. خسائر وتحديات تتجاوز الطقس

برلين-سانا

لم تعد موجات الحر في ألمانيا مجرد ظاهرة موسمية عابرة، بل تحولت إلى تحد اقتصادي واجتماعي متصاعد يفرض نفسه على سوق العمل، والبنية التحتية والقدرة التنافسية للاقتصاد الأكبر في أوروبا.

فمع تسجيل شهر حزيران 2026 درجات حرارة غير مسبوقة، تتزايد المخاوف من اتساع كلفة التغير المناخي لتشمل الإنتاج والاستثمار والصحة العامة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه المؤسسات الاقتصادية والمناخية أن التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة لم يعد خياراً بيئياً فحسب، بل ضرورة اقتصادية، مع توقع استمرار موجات الحر بوتيرة أعلى خلال العقود المقبلة نتيجة تغير المناخ.

وبحسب تقرير لـ”دويتشه فيله” (DW) اليوم الجمعة، فإن ارتفاع درجات الحرارة بدأ ينعكس بصورة مباشرة على أداء الاقتصاد الألماني، إذ يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العاملين وارتفاع معدلات الإجازات المرضية، فضلاً عن زيادة استهلاك الطاقة اللازمة للتبريد، ما يرفع تكاليف التشغيل على الشركات ويؤثر في قدرتها التنافسية.

وتشير دراسة أعدتها مجموعة التأمين أليانز إلى أن الحرارة الشديدة لم تعد حدثاً مناخياً مؤقتاً، بل أصبحت “صدمة اقتصادية هيكلية”.

وتوضح الخبيرة الاقتصادية كاتارينا أوترمول، المشاركة في الدراسة، أن الإنتاجية تنخفض بنحو 3 بالمئة مع كل درجة حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية، في حين ترتفع تكاليف الطاقة بنحو 1.2 بالمئة لكل درجة إضافية، نتيجة الاعتماد المتزايد على أنظمة التبريد.

خسائر اقتصادية تتجاوز 120 مليار يورو

وتتوقع الدراسة أن تبلغ الخسائر الاقتصادية التراكمية في ألمانيا خلال الفترة بين 2026 و2030 نحو 120 مليار يورو، مع احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 3 بالمئة، وهو ما قد ينعكس سلباً على استثمارات الشركات ومستويات الإنتاجية مستقبلاً، وفقاً لما نقلته دويتشه فيله.

ويحذر اقتصاديون من أن ارتفاع تكاليف التشغيل، وتراجع الأرباح قد يدفع بعض الشركات إلى تأجيل خطط التوسع والاستثمار، بما يضعف تنافسية الاقتصاد الألماني في المدى البعيد، ولا سيما في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

سوق العمل في مواجهة الإجهاد الحراري

وتبرز الآثار الصحية للحرارة بصورة أكبر لدى العاملين في الهواء الطلق، مثل العاملين في البناء والزراعة وخدمات التوصيل، حيث ترتفع مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

ووفق بيانات وزارة العمل الألمانية، ترتفع الإجازات المرضية بنحو 3.5 بالمئة عندما تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية، وقد تصل الزيادة إلى 6 بالمئة خلال موجات الحر الطويلة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الإنتاج وساعات العمل الفعلية.

مبانٍ غير مهيأة لمناخ أكثر حرارة

ورغم تزايد موجات الحر، لا تزال البنية العمرانية في ألمانيا تعتمد بصورة أساسية على الاحتفاظ بالدفء لمواجهة الشتاء، وليس على مقاومة الحرارة، إذ لا تتجاوز نسبة المنازل المزودة بمكيفات الهواء نحو 6 بالمئة، بينما تبلغ النسبة في المباني الإدارية والمكتبية قرابة 50 بالمئة، بحسب الموقع الألماني.

ويرى خبراء أن تصميم المباني، وتخطيط المدن بحاجة إلى مراجعة شاملة، عبر التوسع في المساحات الخضراء، واستخدام الواجهات العاكسة للحرارة، وتشجيع الأبنية القادرة على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة.

موجات حر غير مسبوقة

وتظهر بيانات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) أن متوسط عدد الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 30 درجة مئوية ارتفع من 4.2 أيام سنوياً خلال الفترة بين 1961 و1990 إلى نحو 18-20 يوماً في الوقت الحالي، فيما توصف موجة الحر الحالية بأنها الموجة الأطول التي يشهدها شهر حزيران منذ بدء تسجيل البيانات المناخية.

وفي السياق ذاته، تؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن أوروبا تعد من أسرع مناطق العالم احتراراً، وأن الظواهر الجوية المتطرفة، ومنها موجات الحر، ستزداد تكراراً وشدة خلال السنوات المقبلة إذا استمرت انبعاثات الغازات الدفيئة بالمعدلات الحالية.

البنية التحتية تحت الضغط

ولا تقتصر آثار الحرارة على سوق العمل، بل تمتد إلى البنية التحتية، إذ يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تؤثر في شبكات النقل وإمدادات الطاقة، فقد شهدت دول أوروبية في السنوات الأخيرة تعطلاً في حركة القطارات بسبب تمدد القضبان الحديدية، كما اضطرت بعض محطات الطاقة إلى خفض إنتاجها نتيجة نقص مياه التبريد، وهو ما يرفع مخاطر اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار الكهرباء.

التكيف لم يعد خياراً

وترى الدراسة أن مواجهة موجات الحر تتطلب انتقالاً من الحلول المؤقتة إلى سياسات طويلة الأجل، تشمل تحديث البنية التحتية، وتحفيز الأبنية المقاومة للحرارة، وتوسيع ساعات العمل المرنة، إضافة إلى دمج مخاطر المناخ في خطط الشركات والحكومات.

ويجمع الخبراء على أن الاستثمار في إجراءات التكيف مع تغير المناخ لم يعد يمثل عبئاً مالياً فحسب، بل أصبح أحد أهم عوامل الحفاظ على الإنتاجية والنمو الاقتصادي في العقود المقبلة، في ظل توقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.