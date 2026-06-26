لقاء سوري ألماني في برلين لبحث التعاون التنموي

برلين-سانا



التقى القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية في برلين، محمد براء شكري، مديرة قسم الشرق الأوسط في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أنيتا شماس لبحث آفاق التعاون بين الجانبين.



وذكرت السفارة السورية عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول بحث ملفات الدعم التنموي في سوريا، واستعراض سير المشاريع المشتركة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.



ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر بين السفارة السورية والجهات الألمانية المعنية لمتابعة ‏شؤون الجالية السورية وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.