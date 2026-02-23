مشروع إدارة النفايات في الشجرة بريف درعا يوسّع ترحيل القمامة ويحسّن الواقع البيئي والخدمي

درعا-سانا

يستهدف مشروع إدارة النفايات الصلبة في بلدة الشجرة بريف درعا الغربي، الذي ينفذه مجلس البلدة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” وتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك “KFW”، جمع النفايات الصلبة وترحيلها إلى الأماكن المخصصة لها، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الصحي والبيئي في البلدة.

وأوضح المراقب الفني في مجلس البلدة عبد الرزاق العبدالله في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن المشروع الذي بدأ مطلع الشهر الجاري ويستمر أربعة أشهر، يعزز قدرات مجلس البلدة وإمكاناته، ويسهم في إظهار البلدة بصورة حضارية، مبيناً أن الأعمال تستهدف تعزيل نحو 400 هكتار في بلدة الشجرة، و30 هكتاراً في قرية القصير التابعة لها، مع ترحيل ما يقارب 600 طن من النفايات الصلبة.

بدوره، أشار مشرف العمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نديم محاسنة في تصريح مماثل إلى أن المشروع يهدف إلى تجميع وترحيل النفايات بالتعاون مع مجلس البلدة، لافتاً إلى أن عدد العاملين فيه يبلغ 22 شخصاً بين عمال ومشرفين، وأن العمل جرى تقسيمه إلى قطاعات لتسهيل عمليات التنظيف والترحيل باستخدام الآليات والمعدات اللازمة.

من جهته، أشار المواطن فوزي الجاعوني أحد أهالي بلدة الشجرة، إلى أن هذه الخطوة جيدة، لجهة تنظيف الشوارع والساحات وترحيل النفايات.

يذكر أن المشروع يعزز من قدرة المجتمعات والمجالس المحلية على تحسين الواقع الخدمي والبيئي، مع توفير فرص عمل للمواطنين لفترة محدودة.