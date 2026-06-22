جولة رقابية لهيئة إدارة المعادن الثمينة بحمص لضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين

حمص-سانا

نفذ فرع الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بحمص، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، اليوم الإثنين، جولة رقابية على محال الصاغة في منطقتي السوق والدبلان بمدينة حمص، بهدف التأكد من التزام العاملين بالأنظمة والمعايير المعتمدة، وضبط المخالفات، وحماية حقوق المستهلكين.

وأوضح رئيس فرع الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بحمص وائل صنوفي في تصريح لـ سانا، أن الجولة شملت الكشف على عيارات الذهب الموجودة لدى الصاغة، والتأكد من مطابقة الأختام والدمغات النظامية للمشغولات الذهبية، إضافةً إلى فحص الموازين والتدقيق بالفواتير النظامية، مبيناً أن عناصر الهيئة ترصد المخالفات، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وبيّن صنوفي، أن الهيئة تتعامل بشكل مباشر مع شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أجور الصياغة أو وجود مخالفات في العيارات، حيث يتم التحقق من الشكاوى واسترداد حقوق المواطنين في حال ثبوتها، مشيراً إلى أن عدد الشكاوى المسجلة حالياً محدود.

من جهته، أوضح الصائغ إيهاب طياني من سوق الصاغة في السوق المسقوف، أن الجولات الرقابية تسهم في حماية كل من الصائغ والمستهلك، من خلال الحد من حالات التلاعب بالموازين والعيارات، والتأكد من مطابقة الأختام والدمغات السورية النظامية للمشغولات الذهبية المحلية والمستوردة.

الصائغ أحمد ناصر حسون، لفت إلى أن هذه الجولات تضمن حقوق الزبائن بشكل كامل، مشدداً على أهمية حصول المستهلك على فاتورة نظامية مصدقة أصولاً عند شراء الذهب، باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تحفظ حقه عند البيع أو الاستبدال.

وتواصل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تنفيذ جولات رقابية دورية في مختلف المحافظات السورية، بهدف تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة، وضمان التزام العاملين بالمواصفات والأنظمة النافذة، بما يسهم في الحد من حالات الغش والتلاعب، وتعزيز استقرار السوق وحماية المستهلك.