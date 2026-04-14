شلالات حزيرين في ريف اللاذقية تستعيد حضورها السياحي بجهود المجتمع المحلي

اللاذقية-سانا

بدأت شلالات حزيرين في بلدة سلمى بجبل الأكراد في ريف اللاذقية تشهد تعافياً تدريجياً، جراء الامطار الغزيرة مؤخراً، وبالتزامن مع عودة الأهالي إلى البلدة، وترميم ما دمره النظام البائد.

وفي تصريح لمراسل سانا، استعرض ياسر جعفرو، أحد أبناء بلدة سلمى، ومالك منشأة سياحية قرب شلالات حزيرين، تاريخ المكان، موضحاً أنه كان عبارة عن طواحين مائية قديمة استخدمها الأجداد، قبل أن يحوّلها والده، منذ أكثر من أربعين عاماً، إلى مطعم ومقصد سياحي بارز.

وأضاف جعفرو: إن سنوات التهجير التي امتدت لـ 14 عاماً في تركيا، وما خلفه النظام البائد من دمار واسع، لم تثنه وشقيقه عن العودة لإعادة إعمار المنشأة.

ولفت جعفرو إلى أنهم تركوا أعمالهم في الخارج وعادوا إلى مسقط رأسهم للبدء من جديد، بهدف إعادة إحياء هذا المكان، واستقبال الزوار من داخل سوريا وخارجها، وفاءً لذكرى والدهم، وإيماناً بقدرة المنطقة على النهوض.

وأشار إلى أن المنطقة تتميز بطبيعتها الخلابة، حيث تنتشر الينابيع العذبة التي كانت تُستخدم للشرب، إلى جانب الشلالات وأشجار الجوز المعمرة التي تضفي طابعاً جمالياً مميزاً، ما جعلها تُوصف محلياً بـ”الجنة على الأرض”.

من جانبه أكد مختار قرية الكوم القريبة من الشلالات مروان قنيفدي، أن المنطقة التي كانت تُعدّ وجهة سياحية رائدة تعرّضت لدمارٍ كبير، وتهجير واسع لأهلها بسبب جرائم النظام البائد، إلا أن عودة الأهالي شكّلت نقطة تحول مهمة في مسار التعافي.

وأوضح أن عمليات ترميم المنازل وإعادة فتح المحال التجارية بدأت بجهود ذاتية، لافتاً إلى تحسن مستوى الأمان وعودة عدد من الخدمات الأساسية، في مؤشر واضح على أن المنطقة اليوم تستعيد عافيتها، ودعا قنيفدي الزوار إلى اكتشاف جمال الطبيعة وحفاوة الاستقبال، معرباً عن أمله في أن يشكّل الموسم السياحي المقبل انطلاقة جديدة تعيد للمكان ألقه السابق.

ويستعيد متنزه شلالات حزيرين ألقه شيئاً فشيئاً، ليكون شاهداً على تمسّك أبناء المنطقة بأرضهم وتراثهم، وعلى قدرة الإنسان والطبيعة معاً على تجاوز آثار الحرب واستئناف مسيرة الحياة.