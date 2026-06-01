الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تلغي بلاغ إيقاف التعديلات على نظام ضابطة البناء

دمشق-سانا



أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية إلغاء البلاغ رقم /15/17 ب تاريخ 2023/7/17 المتضمن إيقاف أي تعديلات على نظام ضابطة البناء، وتعديل الصفات التنظيمية، وشروط وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.



وأوضحت الأمانة العامة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن هذا الإلغاء جاء بغية تعزيز الصلاحيات والاختصاصات والمهام المنوطة بوحدات الإدارة المحلية في ضوء أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011، وتبسيطاً للإجراءات بما يحقق الكفاءة والفعالية في العمل، وخصوصاً فيما يتعلق باعتماد المشاريع الاستثمارية.



وأوضح وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني عبر حسابه في منصة X: أن هذا الإجراء يسمح باستئناف دراسة واعتماد المشاريع الحيوية في المدن والبلدات والقرى، ويمنح الوحدات الإدارية مرونة أكبر في التخطيط والاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها، كما يسهم في جذب الاستثمارات، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن تمكين الإدارة المحلية هو أحد المفاتيح الأساسية لبناء مدن ومجتمعات أكثر حيوية وقدرة على النمو والازدهار.