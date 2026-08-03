عودة محطة مياه علوك للعمل بعد إصلاح العطل الكهربائي في خط التغذية

IMG 20260715 WA0024 860x573 2 عودة محطة مياه علوك للعمل بعد إصلاح العطل الكهربائي في خط التغذية

الحسكة-سانا

أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة استئناف تشغيل محطة مياه علوك بعد الانتهاء من إصلاح العطل في خط الكهرباء المغذي للمحطة من جهة محطة الدرباسية، وذلك من قبل الورش الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته مديرية إعلام الحسكة مساء اليوم الإثنين أن المحطة عادت إلى الخدمة، وبدأت عمليات الضخ وفق البرنامج المعتمد، بما يسهم في استمرار تزويد مدينة الحسكة وريفها بمياه الشرب.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة أعلنت في وقت سابق اليوم توقف محطة مياه علوك مؤقتاً نتيجة عطل في خط الكهرباء المغذي للمحطة من جهة محطة الدرباسية، وستتم إعادة تشغيل محطة علوك فور الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التغذية الكهربائية.

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