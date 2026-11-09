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محطة الحجاز بدمشق تفتح صفحات تاريخها في ندوة عن إرث الخط الحديدي

“التهجير والشتات السوري” ندوة في اليوم الثاني من ملتقى الحكاية السورية
مؤتمر صحفي للجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً في سوريا
مزارعون سوريون: المكافأة التشجيعية لمحصول القمح تعزز الإنتاج وتدعم الأمن الغذائي
الموارد المائية بالرقة تنفذ أعمال صيانة وتأهيل لعدد من قنوات الري ‏
ركن الأطفال في جناح وزارة الثقافة بمعرض دمشق الدولي ينبض بالحياة
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