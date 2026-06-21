وزير الأوقاف يفتتح مركز “خُذ بيدي” لرعاية وتأهيل أطفال طيف التوحد بريف دمشق

دمشق-سانا

افتتح وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، اليوم الأحد، مركز “خُذ بيدي” لرعاية وتأهيل أطفال طيف التوحد في مسجد عثمان بن عفان في معضمية الشام بريف دمشق، وذلك بالتعاون من مؤسسة “خُذ بيدي” التنموية.

ويهدف المركز إلى تقديم رعاية متخصصة لأطفال طيف التوحد من خلال برامج فردية تراعي احتياجات كل طفل، وتساعده على تنمية مهاراته خطوة بخطوة من خلال جلسات تحليل السلوك، والنطق واللغة والدعم التعليمي وتنمية مهارات التواصل ومهارات الحياة اليومية، ومتابعة تطور الطفل مع الأسرة وتوجيه وإرشاد الأهل.

مسؤولية إنسانية ومجتمعية نبيلة

وأكد وزير الأوقاف خلال كلمة له أن رعاية أطفال طيف التوحد وأسرهم تمثل مسؤولية إنسانية ومجتمعية نبيلة، مشيراً إلى ما تتحمله الأمهات والآباء من جهود كبيرة في سبيل رعاية أبنائهم ومتابعتهم.

ولفت شكري إلى أن الاهتمام بالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية يشكل جزءاً أساسياً من مسؤولية المجتمع تجاه الفئات الأكثر احتياجاً، مشدداً على أن دعم أطفال طيف التوحد وأسرهم يتطلب تضافر الجهود وتعزيز ثقافة التكافل والتعاون، وأن كل مساهمة في خدمة هذه الفئة، سواء بالدعم أو التشجيع أو الكلمة الطيبة، تمثل عملاً إنسانياً يسهم في نشر الخير وترسيخ قيم الرحمة والتضامن.

تنمية قدرات أطفال التوحد

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة «خُذ بيدي» أنس شيخة أن أطفال طيف التوحد يحتاجون إلى الفهم والرعاية المتخصصة، مشيراً إلى أن افتتاح المركز يأتي ثمرة تعاون وتنسيق بين عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية والمجتمعية، بهدف توفير بيئة داعمة تسهم في تنمية قدرات أطفال التوحد وتعزيز اندماجهم في المجتمع، انطلاقاً من إيمان المؤسسة بحقهم في الحياة الكريمة والتعليم والتأهيل.

ولفت إلى أن أطفال طيف التوحد يمتلكون طاقات ومواهب تحتاج إلى من يكتشفها ويرعاها، موجهاً رسالة إلى أسرهم بأنهم ليسوا وحدهم، وأن المركز سيكون منارة للأمل ورسالة إنسانية تجسد قيم التعاون والتكافل.

شارك في الافتتاح سفير قطر لدى سوريا خليفة بن عبد الله آل محمود الشريف، ومحافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، وعدد من أعضاء مجلس الإفتاء الأعلى ومدير أوقاف دمشق محمد بشار العاقل ومدير أوقاف ريف دمشق رفاعة عبد الفتاح، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والدينية.

ومؤسسة “خُذ بيدي” منظمة غير ربحية تأسست عام 2018 في تركيا، وأُشهرت في سوريا عام 2025، وتقوم بتنفيذ مشاريعها الإنسانية للمتضررين في تركيا وسوريا.

وكانت المؤسسة أطلقت في الـ 12 من شباط الماضي بالتعاون مع وزارات الأوقاف، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والثقافة، مبادرة إنسانية تحت عنوان “افهمني”، لدعم الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في سوريا.