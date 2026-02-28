جلسة تدريبية في حلب حول أخطاء التفكير وأثرها على الحياة
وزارة الداخلية تسلم قيادة الأمن الداخلي في درعا عدداً من الآليات بالهوية البصرية الجديدة
تقديم 1000 وجبة إفطار يومياً للأسر الأشد احتياجاً في أحياء دير الزور المتضررة
إيصال الكهرباء إلى ضاحية الربيع باللاذقية يُحسن الواقع الخدمي للأهالي
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تغلق عدداً من محال بيع اللحوم في سوق برزة
انطلاق المرحلة الأولى من مسابقة إعراب جزء عمّ لطلاب المرحلة الثانوية بمدينة السلام في القنيطرة
قروض لمربي النحل في حمص لدعم القطاع ومواجهة تحدياته
بقايا الصاروخ الذي سقط بقرية الحيران بريف القنيطرة نتيجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران
Sign in to your account
تذكرني