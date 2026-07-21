منظمة العمل الدولية تطلق في دمشق ورشة عمل لتعزيز كفاءة غرف الصناعة وتطوير قدراتها المؤسسية
جولة رقابية على صيدليات إزرع والمشفى الوطني لمتابعة الواقع الدوائي
اللجنة التوجيهية لرؤية “سوريا بدون مخيمات” تعقد اجتماعاً مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة
الرئيس الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني
النادي الصيفي للأطفال في المركز الثقافي باللاذقية.. فضاء للإبداع وتعلّم المهارات الحياتية
“تحقيق آمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل”.. فعالية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي للسكان
الهندسة العسكرية والدنماركي للاجئين يتلفون مخلفات حرب وألغاماً بريف دمشق الغربي
صحة إدلب تكرم أكثر من 30 قابلة تقديراً لجهودهن خلال سنوات الثورة
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