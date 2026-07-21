منظمة العمل الدولية تطلق في دمشق ورشة عمل لتعزيز كفاءة غرف الصناعة وتطوير قدراتها المؤسسية

بمشاركة 62 دارساً من مختلف المحافظات.. اختتام دورة معلم الشطرنج المدرسي ‏الدولية ‏
جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج
وزارة السياحة تستكمل تجهيزات جناحها اللوجستية استعداداً لمعرض دمشق الدولي.
الحملة الطبية الدولية “شفاء 4” تواصل عملياتها الجراحية النوعية في مشافي حمص ودرعا
حملة تبرع بالدم في الباب بريف حلب بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم‏
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