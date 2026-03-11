وفد سوريا إلى فيينا ينظم فعالية على هامش أعمال الدورة 69 للجنة المخدرات

انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة SOG بمشاركة محلية ودولية
اختتام دورة تدريبية لدعم مشاريع ذوي الإعاقة في خان أرنبة بالقنيطرة
أهالي ناحية الشيوخ في ريف حلب يعودون إلى منازلهم بعد 11 عاماً من التهجير
ندوة سياسية في النمسا حول التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد التحرير
وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين جراء اصطدام قطار بسيارة قرب بلدة المنطار بريف طرطوس
