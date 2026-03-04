وزارة الزراعة: إعادة إحصاء الثروة الحيوانية عبر المنصة الوطنية ستوفر بيانات دقيقة

دمشق-سانا

أكدت وزارة الزراعة أن إعادة إحصاء أعداد الثروة الحيوانية عبر المنصة الوطنية التي أطلقتها الوزارة أمس الثلاثاء، ستسهم في الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة في جميع المناطق السورية، بما يتيح تقدير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، وتحديد حجم الطلب والفائض، وتمكين الوزارة من التخطيط واتخاذ القرارات القائمة على بيانات محققة.

وأوضح مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي بالوزارة سعيد إبراهيم، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن البيانات السابقة الخاصة بأعداد الثروة الحيوانية خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة وغير دقيقة، مبيناً أن الوزارة نفذت العام الماضي إحصاءً بين الأول والعشرين من كانون الأول، لكن النتائج أظهرت وجود خلل كبير في المعلومات، ما استدعى إعادة الجولة الإحصائية بدءاً من اليوم وحتى السابع عشر من آذار عبر المنصة الرقمية لضمان دقة النتائج.

وأشار إبراهيم إلى أن المنصة صُممت للوصول إلى كل مربٍّ عبر الوحدات الإرشادية والمديريات الزراعية المنتشرة في مختلف المناطق، والحصول على معلومات تفصيلية عن المزارع من خلال تحديد الموقع الجغرافي وإرفاق صور القطيع والبيانات الشخصية للمربّين، بما يضمن موثوقية البيانات المسجلة.

وبيّن أن عملية الإحصاء تعتمد على التسلسل الإداري الهرمي بدءاً من القرية وصولاً إلى المحافظة، مروراً بالوحدات الإرشادية والشعب والدوائر والمديريات الزراعية، ليُصار إلى اعتماد البيانات نهائياً على مستوى جميع المحافظات، مؤكداً أن هذا التسلسل يمنع الأخطاء والتكرار ويعزز دقة الأرقام.

ولفت إبراهيم إلى أن الوزارة وفرت كل الإمكانيات للوصول إلى جميع المناطق، ولا سيما النائية منها، بالتعاون مع المديريات في المحافظات والهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية والاتحاد العام للفلاحين، لضمان شمولية الجولة الإحصائية، مع مراعاة التحديات المتعلقة بالتنقل بين القرى والتي قد تتطلب وقتاً أطول لضمان تسجيل البيانات بدقة.

وأضاف: إن لجان الوزارة ستعمل على فحص البيانات والتحقق من صحتها عبر جولات ميدانية دورية على عينات مختارة، لضمان مطابقة الأرقام للواقع ومنع أي خلل في عملية العد.

وكانت وزارة الزراعة أطلقت أمس المنصة الوطنية لإحصاء الثروة الحيوانية، وقررت إعادة الجولة الإحصائية اعتباراً من اليوم الأربعاء الـ 4 من آذار ولغاية الثلاثاء الـ 17 من آذار 2026.