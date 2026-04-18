تكريم الفرق التطوعية والمشاركين في حملة النظافة بمدينة أعزاز في ريف حلب

حلب-سانا

كرّمت إدارة منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي، بالتعاون مع فريق “أنامل بيضاء”، الفرق التطوعية والمشاركين من المجتمع المدني في حملة النظافة “ساهم فيها 2” بالمدينة، تقديراً لجهودهم المميزة ومشاركتهم الفاعلة فيها، وذلك في المركز الثقافي بالمدينة.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة أعزاز محمد إقبال حاج عثمان، لمراسل سانا، أن مشاركة مختلف فئات المجتمع في الحملة، من طلاب ومتطوعين وغيرهم، تسهم في تعزيز التعاون، ونجاح الحملة واستمرارها.

وبيّن أن التكامل بين العمل الشعبي والجهات الرسمية كان عاملاً رئيسياً في تحقيق أهداف حملة “ساهم فيها 2″، ما يشجع على استمرار المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي والبيئي في المدينة.

من جهتها أوضحت المديرة التنفيذية لفريق “همسة” التطوعي نغم الخلف، أن حفل التكريم يهدف إلى ترسيخ الوعي لدى الأهالي، وتشجيع المشاركة في حملات النظافة القادمة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

بدوره أشار مدير فريق “أنامل بيضاء” التطوعي رامي الشردوب إلى أن الفعالية، التي حملت عنوان “حكايات عطاء”، شملت تكريم عدد من المخاتير وموظفي البلدية وقادة الفرق التطوعية المشاركين في الحملة، بهدف تسليط الضوء على الأثر الإيجابي للعمل التطوعي في المجتمع.

وأكد ممثل إدارة منطقة أعزاز أحمد فؤاد كلو أن حملة “ساهم فيها 2” مستمرة لمدة شهرين، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة النظافة، وتعزيز الوعي المجتمعي، لافتاً إلى أن هذا التكريم يأتي دعماً للفرق التطوعية التي أسهمت في إنجاح الحملة.

وكانت مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي أطلقت حملة “ساهم فيها 2” منذ أسبوع، بمشاركة المجالس المحلية، والدفاع المدني السوري، والفرق التطوعية، بهدف ترحيل مكبات القمامة العشوائية، وتنظيف الشوارع، وزراعة الحدائق لتعزيز النظافة العامة والوعي البيئي.