مياه دمشق وريفها تضع 4 آبار في معضمية الشام بالخدمة لتعزيز التزويد المائي

ريف دمشق-سانا



وضعت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها، بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية، أربع آبار في معضمية الشام بريف دمشق بالخدمة بعد استكمال أعمال تأهيلها، بهدف تحسين واقع مياه الشرب وتعزيز استقرار التزويد المائي في المنطقة.

وأوضحت وزارة الطاقة اليوم الخميس، أن أعمال التأهيل شملت بئر “السلالم 2” بشكل كامل، وتأهيل جزئي لآبار “السلالم 1″ و”الرقراقة” و”الشكاير”، إضافة إلى تنفيذ خط معفى من التقنين بطول يقارب ألف متر؛ بما يحقق غزارة إجمالية تصل إلى 90 م³/ساعة، ويرفع كفاءة منظومة المياه وجودتها، ويعود بالفائدة على ما يقارب 100 ألف مستفيد.

وأعربت الوزارة عن شكرها للكوادر والجهات المنفذة والداعمة لمشروع تأهيل آبار معضمية الشام، ولجهودهم في تعزيز التزويد المائي وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.

ويجسد المشروع نموذجاً للتعاون بين المؤسسات الخدمية والجهات الداعمة، بما يعزز الأمن المائي ويحسن جودة الخدمات الأساسية، ولا سيما في المناطق ذات النمو السكاني المتزايد والحاجة المستمرة لتطوير شبكات المياه ومصادره.