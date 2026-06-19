تغيير بروتوكول جديد في كأس العالم

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة “ديلي ميل سبورت” البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، غير بروتوكول ما قبل المباراة، بحيث سينتقل الجهاز الفني والتدريبي للمنتخبات إلى خط التماس ليتمكن من مشاهدة اللاعبين أثناء عزف النشيد الوطني.

وجاء تغيير البروتوكول بعد الشكوى التي تقدم بها مدرب المنتخب الإنكليزي توماس توخيل، في نهاية اللقاء الذي فاز فيه منتخب إنكلترا على نظيره كرواتيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقالت الصحيفة: “توماس توخيل وإنكلترا يحققان فوزاً جديداً في كأس العالم، ولكن هذه المرة خارج الملعب، بعد أن غيّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بروتوكول عزف النشيد الوطني، عقب شكوى مدرب المنتخب من حجب المصورين رؤيته”.

ووجه مدرب منتخب إنكلترا انتقادات إلى “فيفا” بعد المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا، بسبب إفساد واحدة من أكثر اللحظات خصوصية في مسيرته التدريبية، بسبب تمركز عشرات المصورين أمام مقاعد البدلاء أثناء عزف النشيد الوطني.

وقال المدرب الإنكليزي: “أتوسل إلى الفيفا لتغيير مكان المصورين أثناء عزف النشيد، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة، وكانت مميزة للغاية بالنسبة لي، لكنني وجدت نفسي واقفاً أمام جدار من نحو 50 مصوراً على بعد نصف متر فقط”.

وأضاف: “لم أتمكن من رؤية لاعب واحد من فريقي أثناء عزف النشيد، وهذا أفسد التجربة بالنسبة لي”.

وشهدت البطولة تطبيق بروتوكول جديد من الفيفا يقضي باصطفاف اللاعبين حول دائرة منتصف الملعب أثناء عزف الأناشيد الوطنية، وهو ما جعل المصورين يتجمعون بكثافة بالقرب من المنطقة الفنية للحصول على لقطات مميزة.