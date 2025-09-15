جولة رقابية على أحد المشافي الخاصة بدمشق 

جولة رقابية على أحد المشافي الخاصة بدمشق 

دمشق-سانا

أجرى مدير المشافي الخاصة بوزارة الصحة الدكتور فهد ضاهر اليوم، جولة رقابية على أحد المشافي الخاصة بدمشق، للاطلاع على واقع عملها، والخدمات الصحية المقدمة، ورفع سوية العمل في القطاع الصحي الخاص.

وشملت الجولة أقسام تصحيح البصر والقثطرة القلبية والعناية المشددة والعمليات وغرفة التنظير والصيدلية والأشعة والمخبر والجراحة البولية وغرف المرضى ومكاتب الأطباء.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح ضاهر أن مديرية المنشآت الصحية تقوم بجولات دورية للإشراف على عمل المشافي الخاصة في مختلف المحافظات لمتابعة واقع العمل الصحي والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وبين ضاهر أن الجولات تستهدف الأقسام الرئيسية في المشفى والاطلاع على التراخيص الطبية والصحية والأقسام الإدارية من خلال أساسيات الاستمارة الرقابية، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على معايير تصنيف المنشآت الصحية وجودتها.

وفيما يخص عمل مديرية المنشآت الصحية، لفت ضاهر إلى أنها تعنى بعدة قطاعات، وهي تصنيف المنشآت الصحية والمشافي العامة والمشافي الخاصة والمراكز الصحية والعيادات.

وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الواقع الصحي وآلية العمل فيه، وضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم.

