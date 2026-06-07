ملتقى “نبض الأرض” … أمسية وطنية تحتفي بالذاكرة الفلسطينية

دمشق-سانا

احتضن مسرح المكتبة الوطنية السورية في دمشق، فعاليات ملتقى “نبض الأرض”، والذي تضمن أمسية فنية وطنية نظمتها منصة لمّه وموسوعة القرى الفلسطينية مساء أمس السبت، بمشاركة فنانين وفرق وطنية وشعراء وأطفال، في فعالية جسدت ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وتراثهم، وأكدت دور الفن في حفظ الذاكرة ومقاومة النسيان وسط أجواء نابضة بالانتماء والحنين.



واستهل الملتقى بعرض برومو تعريفي بمنصة لمّه، التي تأسست لتكون مساحة شبابية تعنى بالقصص الملهمة والفنون المرتبطة بالفلسطينيين، حيث تتيح المنصة المجال أمام الشباب للتعبير عن أحلامهم وأفكارهم، وتشجع على الإبداع والتميز من خلال محتوى يعكس روح الانتماء والهوية.



أغان وطنية تحيي الذاكرة وتستحضر الأرض

قدمت فرقة البشائر مجموعة من الأغاني الوطنية التي عبرت عن حب الأرض والعودة، تلتها فقرة موسيقية للعازف أحمد عميش الذي أدى أغنية من ألحانه وكلماته.

كما شاركت فرقة مخيم درعا للغناء الوطني بمقطوعات تناولت حكاية الأرض والشعب الفلسطيني وقيمتها الروحية لدى المسلمين، فيما قدمت أوركسترا الأطفال مجموعة من الأغاني تحت عنوان “سمفونية وطن”، منها: وين ع رام الله، ظريف الطول، وجنة جنة، وسط تفاعل كبير من الحضور، وقدم كورال عائدون فقرة بعنوان “خطى العودة” تضمنت أغاني وطنية مثل زغردي يا أم الجدايل وغيرها من الأعمال.

موسوعة القرى الفلسطينية… ذاكرة لا تنطفئ

عُرض خلال الملتقى برومو بعنوان “سيرة الأرض” لموسوعة القرى الفلسطينية، الذي يهدف إلى حفظ ذاكرة القرى المهجرة وتوثيق تاريخها كي تبقى حاضرة في وجدان الأجيال، وللتأكيد على أن القرى الفلسطينية ليست مجرد أماكن، بل ذاكرة طفولة وألم وتضحيات، ورمز للأمل ودعوة دائمة للعودة واستعادة الحقوق.

شعر يلامس الوجدان

ألقت الشاعرة خلود قدورة، عضو اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، ثلاث قصائد حملت عناوين: “مستثنيات بإلا” التي تناولت فيها صورة المرأة الفلسطينية وأم الشهيد، و”معراج قلبي” التي ربطت فيها بين القدس المحتلة ودمشق روحياً وتاريخياً، و”وما وطئت تراب الأرض”.

كما عُرض فيلم قصير بعنوان “بين مدينتين… دمشق والقدس”، تناول العلاقة التاريخية والروحية بين المدينتين، وطرق القوافل القديمة التي جمعتهما، مؤكداً أن الذاكرة والحكايات يبقى الرابط بينهما حياً رغم المسافات.

أطفال يحرسون الحكاية… وفن يصنع تاريخاً

الطفل عبد الرحمن علي قدم فقرة بعنوان “صهيل الحروف”، كما عرضت لوحة بصرية بعنوان “حراس الذاكرة” سلطت الضوء على الفنانين الفلسطينيين في سوريا الذين حولوا معاناتهم إلى أعمال فنية توثق الهوية والتراث، ودمجوا بين الغرافيتي والفن التقليدي.



واختتمت الأمسية بنشيد “موطني” بصوت فرقة البشائر، في لحظة تفاعل فيها الجمهور مجسدين وحدة الوجدان الفلسطيني والعربي، ومؤكدين أن الذاكرة الوطنية ستبقى نابضة مهما طال الزمن.