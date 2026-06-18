السورية للبريد تفتتح مكتباً بريدياً في عدلية ريف دمشق

دمشق-سانا



افتتحت المؤسسة السورية للبريد اليوم الخميس، مكتب بريد عدلية ريف دمشق في مقر محكمة الريف بمدينة دمشق، ليقدم مجموعة من الخدمات البريدية والمالية، منها استخراج وثيقتي “غير محكوم” و”غير عامل”، واستلام الحوالات المالية، والسحب عبر خدمة «شام كاش»، ورواتب المتقاعدين، بما يتيح اختصار الوقت والجهد للمراجعين وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى التنقل بين عدة جهات.

وأوضح مدير السورية للبريد عماد الدين حمد، في تصريح لـ سانا، أن افتتاح مكتب البريد في العدلية يأتي في إطار التوسع بتقديم الخدمات البريدية والمالية في مختلف المناطق، وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم في مكان واحد، ولا سيما أن مقر المحكمة يشهد مراجعة أعداد كبيرة من المواطنين بشكل يومي.





وأشار حمد إلى أن المؤسسة ملتزمة بالتوسع في مختلف الجغرافيا السورية وخدمة جميع شرائح المجتمع، مبيناً أنها تعمل على تعزيز وجودها داخل المؤسسات الحكومية، بما يتيح للمراجع استكمال الوثائق والخدمات التي يحتاجها ضمن الجهة نفسها، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على آلاف المراجعين والاستفادة من الخدمات البريدية والمالية المقدمة.



من جانبه، أوضح المحامي العام بريف دمشق سامر قدور، أن افتتاح مكتب البريد ضمن مبنى المحكمة يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم في مكان واحد، مشيراً إلى أن هناك خدمات إضافية ستتم إتاحتها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعود بالنفع على مراجعي محكمة ريف دمشق.

توسيع نطاق الخدمات

بدوره، أوضح مدير مديرية بريد دمشق أحمد خيتي أن تفعيل مكتب عدلية ريف دمشق في مدينة دمشق يأتي في إطار التوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حصولهم عليها في مكان واحد، مبيناً أن المكتب كان يقتصر منذ أكثر من خمسة عشر عاماً على تقديم خدمات البريد الحكومي فقط، لافتاً إلى أنه تمت اليوم إضافة العديد من الخدمات الجديدة المقدمة لجميع المواطنين، بما يعزز مستوى الخدمة وييسر وصول المراجعين إلى احتياجاتهم المختلفة.



وكانت السورية للبريد افتتحت ‏بالتعاون مع إدارة منطقة تدمر، في الـ 24 من أيار الماضي مركز بريد تدمر الجديد، بهدف تعزيز الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين في المدينة ومناطق البادية المحيطة، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتوسيع انتشار المراكز البريدية، وتحسين جودة الخدمات في مختلف المناطق.