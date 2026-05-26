أضرار بالأراضي الزراعية في جرابلس بريف حلب جراء ارتفاع منسوب مياه الفرات

حلب-سانا

تسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي بأضرار كبيرة طالت الأراضي الزراعية، ومشاريع تربية الأسماك، وأحد المخيمات القريبة من مجرى النهر، وسط مخاوف الأهالي من استمرار ارتفاع المياه، واتساع رقعة الأضرار خلال الأيام المقبلة.

وأوضح قائد فريق الدفاع المدني في منطقة جرابلس جاسم العارودة لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المنطقة القريبة من ضفاف نهر الفرات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى تهديد بعض المنازل والأراضي المنخفضة القريبة من مجرى النهر، محذراً من احتمالية حدوث فيضانات أو غمر مزيد من المساحات في حال استمرار ارتفاع المياه.

ولفت العارودة إلى أن فرق الدفاع المدني استجابت بسرعة لبلاغات العائلات المتضررة بعد وصول المياه إلى منازلها، حيث تم تنفيذ عمليات إخلاء لبعض المناطق المتضررة وتقديم المساعدة للأهالي، مبيناً أن المياه تسببت أيضاً بأضرار في المحاصيل الزراعية وأحواض تربية الأسماك.

ودعا العارودة الأهالي إلى الابتعاد عن حواف النهر والمناطق المنخفضة، ومراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالسباحة، أو اللعب بالقرب من المياه حفاظاً على سلامتهم.

محمد إبراهيم حسين، وهو صاحب منزل ومشروع لتربية الأسماك في المنطقة، قال: إن ارتفاع منسوب المياه أدى إلى غمر منزله وإجباره على إجلاء عائلته وممتلكاته، مشيراً إلى أن المياه اجتاحت أيضاً مشروع تربية الأسماك الذي يملكه، ما تسبب بخسائر كبيرة بعد تضرر الأحواض وخروج الأسماك منها.

بدوره، أوضح حسين الأحمد أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي يعمل عليها في منطقة جرابلس تعرضت للغمر بالمياه، ما أدى إلى تلف محاصيل من البندورة والفليفلة والفول، فيما أشار المزارع مصطفى الصالح إلى أن ارتفاع المياه ألحق أضراراً كبيرة بالأراضي الزراعية المستأجرة في منطقة الحويجة، مبيناً أن عشرات الدونمات المزروعة بالقمح تعرضت للغمر قبل فترة قصيرة من موعد الحصاد، الأمر الذي تسبب بخسائر مادية كبيرة للمزارعين وزاد من الأعباء المالية المترتبة عليهم.

وتواصل الجهات المعنية وفرق الدفاع المدني السوري متابعة تطورات الوضع على ضفاف نهر الفرات في منطقة جرابلس، ورصد مستوى المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والحد من الأضرار المحتملة.