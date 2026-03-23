هيئة العمليات في الجيش العربي السوري: تعرضت إحدى قواعدنا العسكرية في ريف الحسكة لقصف صاروخي

دمشق-سانا

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن إحدى قواعدها العسكرية قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة تعرّضت لقصف صاروخي.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في منشور عبر تلغرام اليوم الإثنين: إن القصف نفّذ بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من محيط قرية تل الهوى الواقعة على عمق 20 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية.

وأوضحت هيئة العمليات أنه تم التواصل والتنسيق مع الجانب العراقي حول الحادثة، الذي أكد بدء الجيش العراقي عملية تمشيط وبحث عن الفاعلين.

وأكدت هيئة العمليات أن الجيش العربي السوري في حالة تأهب كاملة، وسيقوم بمسؤولياته للدفاع عن الأراضي السورية والتصدي لأي اعتداء.

إطلاق أول نظام محلي لتنقية مياه الشرب بتقنية متطورة في اعزاز شمال حلب
وفد أممي يتفقد مراكز الإيواء في بصرى الشام ويعد بالدعم الإنساني
إطلاق قناة “السورية” في رمضان.. باقة من البرامج والمسلسلات التي تعكس واقع الأسرة
دورة تدريبية ذاتية للمهندسين في الخدمات الفنية بطرطوس
إعلان حظر تجوال في اللاذقية وطرطوس وبدء عمليات تمشيط في مراكز المدن والقرى المحيطة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك