هيئة العمليات في الجيش العربي السوري: تعرضت إحدى قواعدنا العسكرية في ريف الحسكة لقصف صاروخي

دمشق-سانا

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن إحدى قواعدها العسكرية قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة تعرّضت لقصف صاروخي.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في منشور عبر تلغرام اليوم الإثنين: إن القصف نفّذ بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من محيط قرية تل الهوى الواقعة على عمق 20 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية.

وأوضحت هيئة العمليات أنه تم التواصل والتنسيق مع الجانب العراقي حول الحادثة، الذي أكد بدء الجيش العراقي عملية تمشيط وبحث عن الفاعلين.

وأكدت هيئة العمليات أن الجيش العربي السوري في حالة تأهب كاملة، وسيقوم بمسؤولياته للدفاع عن الأراضي السورية والتصدي لأي اعتداء.