مجلس الوزراء السعودي يدين ادعاءات الحوثيين ويؤكد دعمه للشعب اليمني وحكومته الشرعية

الرياض-سانا

أدان مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الادعاءات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكداً أنها ادعاءات لا تستند إلى أي أساس من الصحة، مشدداً على أن انخراط الميليشيا في صراعات المنطقة لخدمة أجنداتها أسهم في تفاقم معاناة الشعب اليمني، وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أكد المجلس خلال جلسة عقدت في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استمرار المملكة في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وفي سياق متصل، جدد المجلس تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع الكويت والبحرين والأردن، في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشدداً على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري بما يحفظ استقرار دول المنطقة وشعوبها.

وزعم المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي، أمس الإثنين، فرض الرياض حصاراً على الشعب اليمني، معلناً “حظر حركة الملاحة البحرية” على المملكة.