سوريا تشارك في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

لوزان-سانا

تشارك سوريا في الكونغرس الثامن والثمانين للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، المقام حالياً في سويسرا، الذي يتضمن انتخابات اللجنة التنفيذية الجديدة للدورة 2026-2030.

وتشهد انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية منافسة بين الإيطالي جياني ميرلو الرئيس الحالي للاتحاد، والمجرية زسوزا تشيشتو، إضافة إلى الكوري الجنوبي هي دون جونغ، في استحقاق انتخابي يعد من أبرز محطات الصحافة الرياضية العالمية هذا العام.

ويمثل سوريا بهذا الكونغرس رئيس لجنة الصحافة الرياضية السورية مازن الريس الذي قال في تصريح لـ سانا : إن مشاركة سوريا واجهت عدداً من المعوقات، من بينها وجود ديون سابقة على لجنة الصحافة الرياضية السورية، لافتاً إلى أن تجاوز هذه العقبات تطلب جهوداً مكثفة خلال الفترة الماضية.

كما أشار إلى دعم اتحاد الصحفيين السوريين ودعم عدد من الدول العربية للجنة، ما أسهم في تذليل الصعوبات، وتثبيت الحضور السوري في اجتماعات الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

وأكد الريس أنه بعد مشاورات مع رئيس الاتحاد جياني ميرلو، حصلت لجنة الصحافة الرياضية السورية على إعفاء من الديون والالتزامات المترتبة عليها تجاه الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

وتجري لجنة الصحافة الرياضية السورية اتصالات عدة تتعلق بإمكانية إبرام اتفاقات تعاون مع اللجان الرياضية في العديد من البلدان الأعضاء.

وكانت لجنة الصحافة الرياضية السورية بدأت عملها مع مطلع العام الحالي، حيث أعدّت نظاماً داخلياً يتوافق مع اتحاد الصحفيين السوريين، كما باشرت استقبال طلبات انتساب العاملين في مجال الإعلام الرياضي.

وتأتي المشاركة السورية في وقت يبحث فيه “الكونغرس” ملفات مهنية متعددة، من بينها مستقبل الإعلام الرياضي، وتحديات الذكاء الاصطناعي، ودور صنّاع المحتوى في المشهد الإعلامي الجديد.