مقتل 11 فلسطينياً بينهم 4 أطفال بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت مصادر طبية مقتل 11 فلسطينياً، وإصابة عدد آخر بجروح، بغارات إسرائيلية متفرقة استهدفت قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: “استُشهد منذ فجر اليوم الثلاثاء 11 فلسطينياً بينهم أربعة أطفال، وأصيب آخرون، بغارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة”.

وأوضحت أن “من بين الضحايا 3 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة السامر وسط مدينة غزة، ووسط القطاع استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة نفذتها طائرة مسيّرة للاحتلال، استهدفت مركبة في منطقة الزهراء”.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 73293 قتيلاً و173906 مصابين منذ السابع من تشرين الأول 2023.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد هجماته وعملياته العسكرية على قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وسط إدانات أممية، وتدهور حاد في الأوضاع الإنسانية.