الداخلية والصحة تنظمان ورشة عمل تمهيداً لإطلاق حملة «سوريا دون مخدرات»‏

دمشق-سانا
نظّمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الصحة، ورشة عمل وطنية موسّعة ضمن التحضيرات الجارية لإطلاق الحملة الوطنية التوعوية الشاملة تحت عنوان «سوريا دون مخدرات»، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والأهلية المعنية.
وذكرت وزارة الداخلية، عبر قناتها على تطبيق تلغرام اليوم الأربعاء، أن الورشة هدفت إلى تنسيق الرؤى وتعزيز تكامل الجهود الوطنية لوضع استراتيجية موحّدة للتصدي لآفة المخدرات والحد من انتشارها.
وترأس مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، وفد وزارة الداخلية المشارك في أعمال الورشة، حيث ناقش المشاركون آليات تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية، وصولاً إلى إعداد خطة عمل وطنية شاملة تسهم في تحصين المجتمع من مخاطر المخدرات ورفع مستوى الوعي بأضرارها وسبل الوقاية منها.
يُذكر أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة لضبط شبكات التهريب والترويج، بالتزامن مع العمل على تطوير برامج التوعية والعلاج من الإدمان بالتعاون مع وزارة الصحة.