الداخلية والصحة تنظمان ورشة عمل تمهيداً لإطلاق حملة «سوريا دون مخدرات»‏

دمشق-سانا ‏

نظّمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الصحة، ورشة عمل وطنية موسّعة ضمن ‏التحضيرات الجارية لإطلاق الحملة الوطنية التوعوية الشاملة تحت عنوان «سوريا دون ‏مخدرات»، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والأهلية المعنية.‏

وذكرت وزارة الداخلية، عبر قناتها على تطبيق تلغرام اليوم الأربعاء، أن الورشة هدفت إلى ‏تنسيق الرؤى وتعزيز تكامل الجهود الوطنية لوضع استراتيجية موحّدة للتصدي لآفة المخدرات ‏والحد من انتشارها.‏

وترأس مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، وفد وزارة الداخلية المشارك في أعمال ‏الورشة، حيث ناقش المشاركون آليات تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية، وصولاً إلى ‏إعداد خطة عمل وطنية شاملة تسهم في تحصين المجتمع من مخاطر المخدرات ورفع مستوى ‏الوعي بأضرارها وسبل الوقاية منها.‏

يُذكر أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة لضبط شبكات التهريب والترويج، ‏بالتزامن مع العمل على تطوير برامج التوعية والعلاج من الإدمان بالتعاون مع وزارة الصحة.‏