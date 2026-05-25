مع اقتراب عيد الأضحى… أسواق دمشق تشهد حركة تسوق نشطة

دمشق-سانا‏

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق دمشق ‏حركة تسوق نشطة وإقبالاً متفاوتاً من قبل المواطنين لشراء ‏مستلزمات العيد، وسط تنوع في المنتجات وأصنافها، وذلك في ‏أجواء من الفرح والتفاؤل.‏

وفي جولة لـ سانا في عدد من أسواق دمشق كالحميدية ‏والبزورية والعصرونية اليوم الإثنين، عبر عدد من المواطنين ‏عن سعادتهم بالأجواء التي تعيشها الأسواق مع اقتراب العيد، ‏مؤكدين أن حركة التسوق لشراء الاحتياجات تعيد مظاهر الفرح ‏إلى الشوارع، رغم ارتفاع أسعار بعض المستلزمات، مشيرين ‏إلى أن تفاوت الأسعار بين المحال والأسواق يتيح للعائلات ‏خيارات متعددة تتناسب مع قدراتها الشرائية‎.

‎أجواء بهجة رغم تفاوت الأسعار‎

المواطنة أماني الحمود أعربت لـ سانا عن سعادتها بأجواء العيد، ‏وحركة الأسواق، وقالت: إن “الفرحة موجودة والناس تتحرك ‏بأريحية في الشوارع”، لكنها لفتت إلى أن الأسعار لا تزال ‏مرتفعة بالنسبة لبعض العائلات، متمنية أن تكون المستلزمات ‏متوفرة بأسعار أقل‎.‎

بدورها، بينت المواطنة ناديا عاشور أنها تحرص على زيارة ‏الأسواق قبل بدء العيد للاستمتاع بالأجواء، مضيفة أن هناك ‏تفاوتاً بالأسعار، ما يتيح للمواطن اختيار مستلزماته بما يتناسب ‏مع قدرته الشرائية‎.

وفي السياق ذاته، أوضحت إيمان العقاد أن فرحة العيد هذا العام ‏تحمل طابعاً مختلفاً بالنسبة لها، وخاصة مع سفر زوجها لأداء ‏فريضة الحج، مبينة أنها تتنقل بين الأسواق لشراء الهدايا ‏والزينة والاستمتاع بالأجواء، وبينت أن الأسواق تشهد ازدحاماً ‏وحركة لافتة، مع وجود خيارات وأسعار متفاوتة بين محل ‏وآخر‎.‎

حركة جيدة خلال الأيام الماضية‎

بدوره، أوضح البائع محمد علاف أن الحركة بدأت تتحسن خلال ‏اليومين الماضيين مع إقبال لا بأس فيه على الشراء، لافتاً إلى ‏أن الكثير من المواطنين يبحثون عن الأسعار الأرخص بسبب ‏الظروف المعيشية، معرباً عن أمله بانفراج الأوضاع خلال ‏الفترة القادمة‎.‎

من جهته، أشار البائع ماهر إسماعيل إلى أن الأسواق بدأت ‏تشهد حركة جيدة منذ الأيام الماضية، لكنه أكد أن ارتفاع ‏الأسعار يشكل تحدياً حقيقياً للمواطنين والبائعين معاً، موضحاً أن ‏تكاليف البضائع المرتفعة تنعكس على الأسعار النهائية‎.‎

وتحدث البائع بشر منقار عن حالة الفرح والمحبة التي تملأ ‏الأسواق، مؤكداً أن العيد يبقى مناسبة تجمع الناس وتنشر البهجة ‏والبسمة في الشوارع، متمنياً أن تبقى سوريا دائماً آمنة ومليئة ‏بالخير‎.‎

وتكتسب أسواق دمشق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك طابعاً ‏احتفالياً خاصاً، حيث تمتزج أصوات الباعة بحركة المتسوقين ‏وروائح الحلويات والمشروبات الشعبية، في مشهد يعكس ‏حضور العيد في تفاصيل الحياة اليومية، حيث تحرص العائلات ‏الدمشقية خلال هذه المناسبة على إحياء العادات الاجتماعية ‏المرتبطة بالعيد، من تبادل الزيارات وتحضير الهدايا إلى تزيين ‏المنازل واستقبال الأقارب، بما يحمله العيد من قيم الفرح ‏والتآلف والتكافل الاجتماعي‎. ‎