جناح الثقافة بـ “ناس تكس”: توثيق لأزياء المحافظات وتراث نسيجي يطمح للعالمية

دمشق-سانا

تجلّت الحرف التقليدية السورية العريقة إلى جانب أناقة الأزياء الشعبية في جناح وزارة الثقافة ضمن معرض “ناس تكس” للمنسوجات، مقدّمة مشهداً متكاملاً يعكس أصالة التراث ويجذب الزوار بما يحمله من هوية فنية.

وفي إطار “المسار الثقافي”، عرضت مجموعة من الأزياء التقليدية التي تميّزت بها المحافظات السورية، بهدف توثيق الموروث الشعبي وصونه للأجيال القادمة، فيما قدم الجناح نماذج متنوعة من المنتجات والحرف النسيجية، بما يبرز التراث الثقافي اللامادي ويعزز حضوره في الفعاليات الاقتصادية والثقافية.

مسار تاريخي يوثق أزياء المحافظات

وثّق “المسار الثقافي” تاريخ سوريا منذ العصر الحجري وصولاً إلى العهد المعاصر، مستعيداً تجربة المسار التاريخي في معرض دمشق الدولي 2025، بما ينسجم مع طبيعة معرض” ناس تكس”.

وقدّم المسار عرضاً تفصيلياً للأزياء التراثية والنسائية في مختلف المحافظات السورية، مبرزاً مكوّناتها من أثواب وأغطية رأس وتطريزات، وما تحمله من دلالات بيئية وخصوصية في الأقمشة والألوان وأساليب الصناعة التقليدية.

في السياق، أوضحت المتطوعة من وزارة الثقافة آيات الهندي لـ سانا، أن هذا المسار الثقافي يهدف لتوثيق تاريخ سوريا وحفظه في الأرشيف، مع التركيز على إبراز الخصوصية الثقافية لأزياء كل محافظة لمنع خلطها أو نسبها لجهات أخرى.

وأشارت إلى أن دمج هذه الأزياء التقليدية بمعرض المنسوجات يعكس غنى وتنوع الموروث السوري، ويُتيح للزوار فرصة التعرف على جانب مهم من تاريخ الصناعة النسيجية والحرفية العريقة.

حرف نسيجية تطمح نحو العالمية

وتتجسّد ملامح الإرث السوري حيّة في زوايا الجناح الأخرى، حيث تعرض منتجات نسيجية وحرفية مرتبطة بالحرير والبروكار والدامسكو، إلى جانب أعمال الكروشيه والطباعة على القماش، فضلاً عن خيمة بدوية ومجموعة من الأزياء التقليدية التي تعكس تنوّع الموروث الثقافي في مختلف المحافظات السورية.

وبيّنت نيهال آشتي من مديرية التراث اللامادي في وزارة الثقافة أن هذه المشاركة، التي تشهد إقبالاً لافتاً، تُعدّ الأولى من نوعها بعد التحرير، مشيرةً إلى أن الجناح يهدف إلى التعريف بالمنتجات والحرف النسيجية السورية وتعزيز حضورها في الفعاليات والمعارض المقبلة، بما يسهم في إيصال هذا التراث إلى جمهور أوسع.

ويتجلّى في ختام هذا المشهد هدفُ وزارة الثقافة في إحياء الموروث النسيجي السوري وضمان استدامة الحِرف التقليدية بوصفها جزءاً أصيلاً من المكوّن الوطني، مستندةً إلى القيمة الاستراتيجية لمعرض ناس تكس 2026 الدولي الذي استضافته مدينة المعارض بدمشق، باعتباره منصة اقتصادية حيوية تُسهم في دعم مسار التعافي وتعزيز الإنتاج.