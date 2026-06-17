فاتن رمضان لـ سانا: تطبيق العدالة الانتقالية ضمن المؤسسات القضائية يحفظ حقوق الضحايا

دمشق-سانا‏

أكدت الدكتورة فاتن رمضان، رئيسة مجلس منظمة “بلا قيود” الحقوقية الدولية، ضرورة تطبيق ‏العدالة الانتقالية حصراً ضمن الآليات والإجراءات التي تتخذها الدولة السورية ومؤسساتها ‏القضائية، معتبرة أن المسار القانوني الرسمي هو الضمانة الوحيدة لتحقيق محاسبة عادلة ‏وراسخة، تحفظ حقوق الضحايا وتجنب البلاد مخاطر الفوضى والانتقام.‏

ورمضان التي تجمع في محنتها بين الضحية الفاقدة لوالدها وزوجها وابنتها ‏وأخيها، التي عاشت الاعتقال مع والدتها وشقيقتيها، وبين دورها كناشطة حقوقية،شددت في تصريح ‏لـ سانا اليوم الأربعاء، على أن الثقة بآليات الدولة القضائية هي الأساس المتين لمعالجة جرائم ‏النظام البائد، داعية إلى الصبر على إجراءات التقاضي التي تضمن عدم انهيار الأحكام مستقبلاً، ‏والمساهمة في بناء دولة القانون والمواطنة.‏

وأوضحت رمضان أن أسباب تأخر محاكمات رموز النظام البائد تعود إلى الإجراءات القانونية ‏الدقيقة التي تتخذها الدولة السورية لضمان بناء ملفات متكاملة لا تقبل الطعن أو الإسقاط، لافتة ‏إلى أن هذا التأخير، رغم ثقله النفسي على الضحايا، لا يعني إطلاقاً تغييباً للعدالة أو تجاهلاً ‏للأدلة، بل هو انعكاس لحرص الدولة على تقديم محاكمات متماسكة.‏

وأضافت: “القضية اليوم هي كيف نبني محاكمات حقيقية ومتماسكة، لا تكون مجرد رد فعل ‏على الغضب، بل مسار يضمن محاسبة عادلة لا يستطيع أحد إسقاطها لاحقاً”، مشيدة بالجهود ‏التي تبذلها الدولة السورية في توثيق الجرائم وجمع الأدلة وفق الأصول القانونية، ومعتبرة أن هذه ‏الآليات هي الطريق الصحيح لتحقيق الإنصاف الذي يستحقه الضحايا.‏

مخاطر الالتفاف على الإجراءات القضائية

وحذّرت رمضان من مغبة تطبيق أي شكل من أشكال العدالة خارج الأطر والإجراءات التي ‏تتخذها الدولة السورية، مؤكدة أن خروج المحاسبة عن إطار القانون الرسمي يحوّلها إلى انتقام ‏فردي أو جماعي يعيد إنتاج دوائر الظلم ويهدم ما تسعى الدولة إلى بنائه من استقرار وسلم أهلي.‏

وبينت رمضان أنه خلال سنوات الثورة، عاش السوريون ظروفاً قاسية، حيث اضطروا في كثير ‏من المناطق إلى الاعتماد على مبادرات مجتمعية بسبب غياب مؤسسات الدولة وسيطرة النظام ‏على كل أدواتها، مشيرة إلى أننا اليوم أمام مرحلة مختلفة، وهناك مسؤولية على الجميع لبناء ‏سوريا جديدة تقوم على المؤسسات والقانون.

مطالب الضحايا عبر الدولة والقانون

وأكدت رمضان أن فقدانها والدها وزوجها وابنتها وأخيها، واعتقالها من قبل النظام البائد يمثلان ‏دافعاً لها للمطالبة بالعدالة عبر القنوات الرسمية التي تضمنتها إجراءات الدولة، قائلة: “هذه ‏الأسماء ليست مجرد ذكريات بالنسبة لي، بل هي مسؤولية، وكل موقف أتخذه اليوم هو محاولة ‏للوفاء لمن فقدتهم ولآلاف الضحايا الذين ينتظرون الإنصاف”.‏

وشددت رمضان على أن مطالب الضحايا تتجسد اليوم في دعم إجراءات الدولة القضائية، قائلة: ‌”نحن لا نطلب الانتقام، نحن نطلب المحاسبة، لا نريد الفوضى، نريد العدالة وبناء دولة ‏مؤسساتية عادلة تحمي الناس وتحاسب كل من ارتكب الجرائم”.‏

وأشادت رمضان بالتزام الدولة السورية بتطبيق العدالة الانتقالية، معتبرة أن آلياتها القضائية تمثل ‏الأداة الأكثر أماناً وفاعلية لتحقيق أهداف الثوار والضحايا في بناء دولة القانون والمواطنة ‏المتساوية.‏

يُشار إلى أن منظمة “بلا قيود” التي ترأسها رمضان، هي منظمة حقوقية ومدنية سورية مرخصة ‏في فرنسا، تُعنى بتعزيز حقوق الإنسان والسلم الأهلي ودعم العدالة الانتقالية، مع تركيز خاص ‏على ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، وتنفذ برامج حوارية داخل سوريا وخارجها لتعزيز ‏التماسك المجتمعي وتمكين المرأة والشباب، وتشارك في لقاءات دولية تتناول قضايا حقوق ‏الإنسان وبناء السلام، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية في ترسيخ الاستقرار والمؤسسات.‏