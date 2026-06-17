فاتن رمضان لـ سانا: تطبيق العدالة الانتقالية ضمن المؤسسات القضائية يحفظ حقوق الضحايا

دمشق-سانا
أكدت الدكتورة فاتن رمضان، رئيسة مجلس منظمة “بلا قيود” الحقوقية الدولية، ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية حصراً ضمن الآليات والإجراءات التي تتخذها الدولة السورية ومؤسساتها القضائية، معتبرة أن المسار القانوني الرسمي هو الضمانة الوحيدة لتحقيق محاسبة عادلة وراسخة، تحفظ حقوق الضحايا وتجنب البلاد مخاطر الفوضى والانتقام.
ورمضان التي تجمع في محنتها بين الضحية الفاقدة لوالدها وزوجها وابنتها وأخيها، التي عاشت الاعتقال مع والدتها وشقيقتيها، وبين دورها كناشطة حقوقية،شددت في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، على أن الثقة بآليات الدولة القضائية هي الأساس المتين لمعالجة جرائم النظام البائد، داعية إلى الصبر على إجراءات التقاضي التي تضمن عدم انهيار الأحكام مستقبلاً، والمساهمة في بناء دولة القانون والمواطنة.
وأوضحت رمضان أن أسباب تأخر محاكمات رموز النظام البائد تعود إلى الإجراءات القانونية الدقيقة التي تتخذها الدولة السورية لضمان بناء ملفات متكاملة لا تقبل الطعن أو الإسقاط، لافتة إلى أن هذا التأخير، رغم ثقله النفسي على الضحايا، لا يعني إطلاقاً تغييباً للعدالة أو تجاهلاً للأدلة، بل هو انعكاس لحرص الدولة على تقديم محاكمات متماسكة.
وأضافت: “القضية اليوم هي كيف نبني محاكمات حقيقية ومتماسكة، لا تكون مجرد رد فعل على الغضب، بل مسار يضمن محاسبة عادلة لا يستطيع أحد إسقاطها لاحقاً”، مشيدة بالجهود التي تبذلها الدولة السورية في توثيق الجرائم وجمع الأدلة وفق الأصول القانونية، ومعتبرة أن هذه الآليات هي الطريق الصحيح لتحقيق الإنصاف الذي يستحقه الضحايا.
مخاطر الالتفاف على الإجراءات القضائية
وحذّرت رمضان من مغبة تطبيق أي شكل من أشكال العدالة خارج الأطر والإجراءات التي تتخذها الدولة السورية، مؤكدة أن خروج المحاسبة عن إطار القانون الرسمي يحوّلها إلى انتقام فردي أو جماعي يعيد إنتاج دوائر الظلم ويهدم ما تسعى الدولة إلى بنائه من استقرار وسلم أهلي.
وبينت رمضان أنه خلال سنوات الثورة، عاش السوريون ظروفاً قاسية، حيث اضطروا في كثير من المناطق إلى الاعتماد على مبادرات مجتمعية بسبب غياب مؤسسات الدولة وسيطرة النظام على كل أدواتها، مشيرة إلى أننا اليوم أمام مرحلة مختلفة، وهناك مسؤولية على الجميع لبناء سوريا جديدة تقوم على المؤسسات والقانون.
مطالب الضحايا عبر الدولة والقانون
وأكدت رمضان أن فقدانها والدها وزوجها وابنتها وأخيها، واعتقالها من قبل النظام البائد يمثلان دافعاً لها للمطالبة بالعدالة عبر القنوات الرسمية التي تضمنتها إجراءات الدولة، قائلة: “هذه الأسماء ليست مجرد ذكريات بالنسبة لي، بل هي مسؤولية، وكل موقف أتخذه اليوم هو محاولة للوفاء لمن فقدتهم ولآلاف الضحايا الذين ينتظرون الإنصاف”.
وشددت رمضان على أن مطالب الضحايا تتجسد اليوم في دعم إجراءات الدولة القضائية، قائلة: ”نحن لا نطلب الانتقام، نحن نطلب المحاسبة، لا نريد الفوضى، نريد العدالة وبناء دولة مؤسساتية عادلة تحمي الناس وتحاسب كل من ارتكب الجرائم”.
وأشادت رمضان بالتزام الدولة السورية بتطبيق العدالة الانتقالية، معتبرة أن آلياتها القضائية تمثل الأداة الأكثر أماناً وفاعلية لتحقيق أهداف الثوار والضحايا في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية.
يُشار إلى أن منظمة “بلا قيود” التي ترأسها رمضان، هي منظمة حقوقية ومدنية سورية مرخصة في فرنسا، تُعنى بتعزيز حقوق الإنسان والسلم الأهلي ودعم العدالة الانتقالية، مع تركيز خاص على ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، وتنفذ برامج حوارية داخل سوريا وخارجها لتعزيز التماسك المجتمعي وتمكين المرأة والشباب، وتشارك في لقاءات دولية تتناول قضايا حقوق الإنسان وبناء السلام، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية في ترسيخ الاستقرار والمؤسسات.