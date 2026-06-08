وزير الداخلية يتفقد سجن دمشق المركزي ويطلع على أعمال التأهيل والتطوير

photo 2026 06 08 14 24 53 وزير الداخلية يتفقد سجن دمشق المركزي ويطلع على أعمال التأهيل والتطوير

دمشق-سانا

أجرى وزير الداخلية أنس خطاب برفقة مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاحيات العميد زياد أبو راس، جولة تفقدية في سجن دمشق المركزي، واطلع على واقع المنشأة وأعمال الإنشاءات والصيانة والإصلاح الجارية.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن الجولة شملت تفقد عدد من الأقسام والمرافق التي تشهد أعمال تأهيل وتطوير، حيث اطلع الوزير على سير الأعمال ونسب الإنجاز، مؤكداً أهمية استكمال مشاريع الصيانة وفق المعايير المطلوبة، بما يضمن الارتقاء بالبنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات داخل المؤسسة الإصلاحية.

كما تفقد الوزير خلال جولته الجناح الطبي، مطلعاً على مستوى الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية المتوفرة للنزلاء، واستمع من الكوادر الطبية والإدارية إلى شرحٍ مفصل حول آليات العمل، وأبرز الاحتياجات اللازمة لتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة.

photo 2026 06 08 14 25 04 وزير الداخلية يتفقد سجن دمشق المركزي ويطلع على أعمال التأهيل والتطوير
photo 2026 06 08 14 25 08 وزير الداخلية يتفقد سجن دمشق المركزي ويطلع على أعمال التأهيل والتطوير
photo 2026 06 08 14 25 10 وزير الداخلية يتفقد سجن دمشق المركزي ويطلع على أعمال التأهيل والتطوير
photo 2026 06 08 14 25 12 وزير الداخلية يتفقد سجن دمشق المركزي ويطلع على أعمال التأهيل والتطوير
photo 2026 06 08 14 25 14 وزير الداخلية يتفقد سجن دمشق المركزي ويطلع على أعمال التأهيل والتطوير
photo 2026 06 08 14 25 16 وزير الداخلية يتفقد سجن دمشق المركزي ويطلع على أعمال التأهيل والتطوير
photo 2026 06 08 14 25 19 وزير الداخلية يتفقد سجن دمشق المركزي ويطلع على أعمال التأهيل والتطوير
photo 2026 06 08 14 25 18 وزير الداخلية يتفقد سجن دمشق المركزي ويطلع على أعمال التأهيل والتطوير
photo 2026 06 08 14 25 21 وزير الداخلية يتفقد سجن دمشق المركزي ويطلع على أعمال التأهيل والتطوير
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