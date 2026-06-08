وزير الداخلية يتفقد سجن دمشق المركزي ويطلع على أعمال التأهيل والتطوير

دمشق-سانا

أجرى وزير الداخلية أنس خطاب برفقة مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاحيات العميد زياد أبو راس، جولة تفقدية في سجن دمشق المركزي، واطلع على واقع المنشأة وأعمال الإنشاءات والصيانة والإصلاح الجارية.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن الجولة شملت تفقد عدد من الأقسام والمرافق التي تشهد أعمال تأهيل وتطوير، حيث اطلع الوزير على سير الأعمال ونسب الإنجاز، مؤكداً أهمية استكمال مشاريع الصيانة وفق المعايير المطلوبة، بما يضمن الارتقاء بالبنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات داخل المؤسسة الإصلاحية.

كما تفقد الوزير خلال جولته الجناح الطبي، مطلعاً على مستوى الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية المتوفرة للنزلاء، واستمع من الكوادر الطبية والإدارية إلى شرحٍ مفصل حول آليات العمل، وأبرز الاحتياجات اللازمة لتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة.