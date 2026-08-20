الخميس 20 أغسطس 2026 — دمشق
|
Reading: رونالدينيو يعود إلى الملاعب عبر نادي رافينا الإيطالي بعد غياب دام عقداً
بحث
بحث
sana-logo-mobile

رونالدينيو يعود إلى الملاعب عبر نادي رافينا الإيطالي بعد غياب دام عقداً

ronaldinho رونالدينيو يعود إلى الملاعب عبر نادي رافينا الإيطالي بعد غياب دام عقداً

روما-سانا

وصل أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو إلى إيطاليا استعداداً للعودة إلى المنافسات الرسمية من بوابة نادي رافينا في دوري الدرجة الثالثة، بعد غياب عن الملاعب دام أكثر من عقد.

النجم البرازيلي البالغ من العمر ستة وأربعين عاماً يستعد للظهور مجدداً في أجواء كرة القدم التنافسية في خطوة تعيد أحد أكثر اللاعبين موهبة وشعبية في تاريخ اللعبة إلى المستطيل الأخضر.

وتشهد مدينة رافينا اليوم الخميس فعالية أُطلق عليها اسم “يوم رونالدينيو” للترحيب بالنجم البرازيلي.

وكان رونالدينيو المتوج بالكرة الذهبية عام 2005 قد خاض آخر مبارياته الرسمية مع فلومينينسي البرازيلي عام 2015 قبل أن يبتعد عن المنافسات، وتحظى عودته باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، رغم منافسة رافينا في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، لتتحول عودته إلى واحدة من أبرز قصص الموسم الكروي الجديد.

أهلي حلب يتشارك الصدارة مع الوحدة في الدوري الممتاز لكرة القدم
نيوكاسل يونايتد يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم
نادي أمية يتأهل رسمياً إلى مصاف أندية الدوري الممتاز لكرة القدم
فوز الوحدة على الشبيبة في الفاينال 6 من دوري سلة الرجال
بدء صيانة ملعب العشب الطبيعي في المدينة الرياضية بحمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك