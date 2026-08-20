حمزة لـ سانا: استعدادات مكثفة لانطلاق معرض دمشق الدولي بوجهة استثمارية‏

دمشق-سانا
تتسارع التحضيرات لانطلاق الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي، المقررة خلال الفترة ما بين الـ 26 من آب الجاري والـ4 من أيلول المقبل، وسط جهود مكثفة لاستكمال الأعمال التنظيمية والفنية وضمان جاهزية مختلف المرافق لاستقبال فعاليات الدورة.
وأكد مدير عام مؤسسة المعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الاستعدادات وصلت إلى مراحلها النهائية، عقب استكمال مختلف الإجراءات والتجهيزات التنظيمية والفنية، مشيراً إلى أن دورة هذا العام تحمل توجهاً اقتصادياً واستثمارياً واضحاً، يهدف إلى ترسيخ مكانة المعرض منصةً للأعمال وبناء الشراكات.
وأشار حمزة إلى أن معرض دمشق الدولي يشكل منصة اقتصادية مهمة تجمع المستثمرين ورجال الأعمال والشركات والمنتجين مع الجهات الحكومية وصنّاع القرار، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الدورة يتجاوز عرض المنتجات والخدمات إلى إيجاد فرص استثمارية حقيقية، وإبرام اتفاقيات تجارية، وبناء شراكات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز النشاط الاقتصادي.
التعريف بالفرص الاستثمارية
وأوضح حمزة، أن المعرض سيوفر برامج للقاءات الأعمال بين الشركات والجهات الحكومية (B2B) و(B2G)، ويتيح التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، والتواصل المباشر بين الشركات المحلية والعربية والدولية، بما يدعم جذب الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوسيع النشاط الإنتاجي وخلق فرص عمل جديدة.
وبين مدير عام مؤسسة المعارض، أن تسويق المنتج السوري يعد محوراً أساسياً في هذه الدورة، من خلال مساعدة الشركات والمنتجين، ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على الوصول إلى شركاء وأسواق جديدة، وإبراز جودة المنتجات السورية وقدرتها على المنافسة.
منصة حوار اقتصادي مستدامة
وأشار حمزة إلى أن الطاولة الوزارية الاقتصادية، التي تعقد تحت عنوان “الطريق إلى منتدى دمشق الاقتصادي العالمي”، تشكل خطوة تأسيسية نحو بناء منصة حوار اقتصادي مستدامة، تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين والشركاء الدوليين حول أولويات الاقتصاد السوري وفرصه المستقبلية.
وأوضح حمزة أن نجاح هذه الدورة لن يقاس بعدد المشاركين والزوار فحسب، بل بحجم الفرص والشراكات التي ستنشأ، والأسواق التي ستفتح أمام المنتج السوري، والمشروعات التي يمكن أن تتحول إلى إنتاج وفرص عمل ونمو اقتصادي.
ووجه مدير مؤسسة المعارض رسالة واضحة من دمشق إلى مجتمع الأعمال: “سوريا منفتحة على التعاون والاستثمارات الجادة، ومعرض دمشق الدولي هو بوابة هذا اللقاء”.
وكان معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62، التي أقيمت على أرض مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة ما بين الـ 28 من آب والـ 5 من أيلول عام 2025، شهد حضوراً جماهيرياً بلغ مليونين و261 ألف زائر، وتجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة خلاله 935 مليار ليرة سورية.