حمزة لـ سانا: استعدادات مكثفة لانطلاق معرض دمشق الدولي بوجهة استثمارية‏

دمشق-سانا‏

تتسارع التحضيرات لانطلاق الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي، المقررة خلال الفترة ما بين الـ 26 من آب ‏الجاري والـ4 من أيلول المقبل، وسط جهود مكثفة لاستكمال الأعمال التنظيمية والفنية وضمان جاهزية مختلف المرافق لاستقبال ‏فعاليات الدورة.

وأكد مدير عام مؤسسة المعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الاستعدادات وصلت إلى ‏مراحلها النهائية، عقب استكمال مختلف الإجراءات والتجهيزات التنظيمية والفنية، مشيراً إلى أن دورة هذا العام تحمل توجهاً ‏اقتصادياً واستثمارياً واضحاً، يهدف إلى ترسيخ مكانة المعرض منصةً للأعمال وبناء الشراكات.‏

وأشار حمزة إلى أن معرض دمشق الدولي يشكل منصة اقتصادية مهمة تجمع المستثمرين ورجال الأعمال والشركات والمنتجين ‏مع الجهات الحكومية وصنّاع القرار، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الدورة يتجاوز عرض المنتجات والخدمات إلى إيجاد فرص ‏استثمارية حقيقية، وإبرام اتفاقيات تجارية، وبناء شراكات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز النشاط الاقتصادي.‏

التعريف بالفرص الاستثمارية

وأوضح حمزة، أن المعرض سيوفر برامج للقاءات الأعمال بين الشركات والجهات الحكومية (‏B2B‏) و(‏B2G‏)، ويتيح التعريف ‏بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، والتواصل المباشر بين الشركات المحلية والعربية والدولية، بما يدعم جذب ‏الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوسيع النشاط الإنتاجي وخلق فرص عمل جديدة.‏

وبين مدير عام مؤسسة المعارض، أن تسويق المنتج السوري يعد محوراً أساسياً في هذه الدورة، من خلال مساعدة الشركات ‏والمنتجين، ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على الوصول إلى شركاء وأسواق جديدة، وإبراز جودة المنتجات السورية ‏وقدرتها على المنافسة.‏

منصة حوار اقتصادي مستدامة ‏

وأشار حمزة إلى أن الطاولة الوزارية الاقتصادية، التي تعقد تحت عنوان “الطريق إلى منتدى دمشق الاقتصادي العالمي”، تشكل ‏خطوة تأسيسية نحو بناء منصة حوار اقتصادي مستدامة، تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين والشركاء الدوليين حول ‏أولويات الاقتصاد السوري وفرصه المستقبلية.‏

وأوضح حمزة أن نجاح هذه الدورة لن يقاس بعدد المشاركين والزوار فحسب، بل بحجم الفرص والشراكات التي ستنشأ، ‏والأسواق التي ستفتح أمام المنتج السوري، والمشروعات التي يمكن أن تتحول إلى إنتاج وفرص عمل ونمو اقتصادي. ‏

ووجه مدير مؤسسة المعارض رسالة واضحة ‏من دمشق إلى مجتمع الأعمال: “سوريا منفتحة على التعاون والاستثمارات ‏الجادة، ومعرض دمشق الدولي هو بوابة هذا اللقاء”.‏

وكان معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62، التي أقيمت على أرض مدينة ‏المعارض بدمشق ‏خلال الفترة ما بين الـ 28 من آب ‏والـ 5 من ‏أيلول عام 2025، شهد حضوراً ‏جماهيرياً بلغ مليونين و261 ‏ألف زائر، وتجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة ‏خلاله 935 ‏مليار ليرة ‏سورية‎.‎