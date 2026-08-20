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برلمان بنغلادش ينتخب ميرزا فخر الإسلام المغير رئيساً جديداً للبلاد

image 870x 6a8710b224192 برلمان بنغلادش ينتخب ميرزا فخر الإسلام المغير رئيساً جديداً للبلاد

دكا-سانا

انتخب برلمان بنغلادش اليوم الخميس القيادي في الحزب الوطني البنغلادشي الحاكم ميرزا فخر الإسلام المغير رئيساً جديداً للبلاد، خلفاً للرئيس السابق الذي استقال من منصبه.

وذكرت وكالة أنباء بنغلادش ، أن 255 نائباً صوتوا لصالح المغير البالغ من العمر 78 عاماً، والذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني البنغلادشي، ليصبح الرئيس الـ 23 للبلاد، بينما حصل المرشح المنافس أولي أحمد، على 88 صوتاً.

وسيتولى الرئيس المغير أيضاً بصفته رئيساً للبلاد، منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان رئيس بنغلادش السابق محمد شهاب الدين أعلن استقالته في تموز الماضي من منصبه بسبب مشاكل صحية، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

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