الخدمات الفنية بدرعا تنهي تعبيد طريق المزارع والمقبرة في بلدة كحيل

درعا-سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية بدرعا، وبالتعاون مع مجلس بلدة كحيل، تعبيد طريق المزارع والمقبرة، بهدف تسهيل الحركة أمام سكان البلدة.

وأوضح رئيس مجلس بلدة كحيل يوسف الراشد لمراسل سانا، أنه تم تعبيد الطريق، لتأمين وصل الكورنيش الشرقي باتجاه المقبرة بطول1كم، وبالتالي تخفيف معاناة المواطنين والمزارعين وقاطني البيوت على أطراف البلدة، مشيراً إلى أن الطريق كان شبه مغلق، ما يضطر المواطنين لسلك طرق بديلة وطويلة.

المشرف من مديرية الخدمات المهندس يوسف الحسين، بيّن أن المشروع يندرج ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية لهذا العام، وتم تنفيذه على مرحلتين الأولى من خلال طبقة الحجر المكسر ورشه بالطبقة الزفتية اللاصقة قبل يومين، والثانية من خلال المجبول الزفتي اليوم، ونفذ من خلال عقد مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد، حسب المواصفات المطلوبة.

يذكر أن هذه المشروعات تأتي في إطار سلسلة من الأعمال تنفذها مديرية الخدمات الفنية في محافظة درعا بمدن وبلدات المحافظة، بهدف تحسين الواقع الخدمي.