الدفاع المدني يحذر من هبات رياح قوية يومي الخميس والجمعة المقبلين

دمشق-سانا

حذّر الدفاع المدني السوري من نشاط ملحوظ في سرعة الرياح يومي الخميس والجمعة المقبلين في مختلف المناطق السورية، مع هبات قوية تتراوح بين 50 و80 كم/سا، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحول الأجواء إلى سديمية مغبرة، ولاسيما في المناطق الشرقية ومنطقة الجزيرة والبادية.

وأوضح الدفاع المدني، عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن محافظات الرقة ودير الزور والحسكة وشرق حمص ومناطق البادية ستكون الأكثر تأثراً بنشاط الرياح، مع احتمال تشكل عواصف غبارية كثيفة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، إضافة إلى ارتفاع خطر اندلاع الحرائق في الأعشاب اليابسة والمحاصيل الزراعية والغابات.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الامتناع عن إشعال النيران قرب المحاصيل الزراعية والغابات والأعشاب اليابسة والخيم، وعدم رمي أعقاب السجائر المشتعلة، مع ضرورة تثبيت الخيم والأجسام القابلة للتطاير، والابتعاد عن الأشجار وأبراج الكهرباء والجدران والمباني المتصدعة أثناء هبات الرياح القوية.

كما أوصى بارتداء الكمامات، ولاسيما لمرضى الجهاز التنفسي، والتأكد من توفر الأدوية اللازمة، وحماية الأطفال وكبار السن من التعرض المباشر للغبار، إلى جانب إغلاق الأبواب والنوافذ أثناء العواصف الغبارية، والقيادة بحذر مع تخفيف السرعة بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتشهد سوريا خلال فصل الربيع تقلبات جوية متكررة تترافق مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية والبادية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وارتفاع مخاطر الحوادث المرورية والمشكلات الصحية، ولا سيما لدى مرضى الجهاز التنفسي.