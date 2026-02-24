التربية تواصل إعادة المفصولين بسبب الثورة إلى وظائفهم

دمشق-سانا

تواصل وزارة التربية والتعليم السورية جهودها لاستكمال إعادة المعلمين الذين تم فصلهم خلال سنوات الثورة إلى وظائفهم، في إطار التزامها بصون حقوق الكوادر التربوية، وتعزيز استقرار العملية التعليمية في مختلف المحافظات.

27 ألفاً من المفصولين مسجلون على الروابط

وفي تصريح لمراسلة سانا اليوم الثلاثاء، أوضح مدير التنمية الإدارية في الوزارة عبد الكريم قادري، أن الوزارة استقبلت قوائم بأسماء المفصولين على دفعتين، بعد إتاحة التسجيل عبر روابط تم الإعلان عنها بشكل رسمي، حيث بلغ عدد المسجلين نحو 27 ألفاً.

وأشار قادري إلى أن أسباب الفصل متنوعة، ما بين الفصل بسبب الثورة والفصل لأسباب أخرى كالمستقيلين، مبيناً أن الوزارة أتمت الفترة الماضية التعاقد مع نحو 14 ألف معلم مفصول، وذلك في إطار الإجراءات الإدارية الروتينية التي تهدف إلى استكمال الثبوتيات، وتنظيم صرف المستحقات المالية.

وأوضح قادري أن المفصولين خاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/، الذي يحدد أساس الراتب وطبيعة العمل، وأن إعادتهم تتم وفق هذا القانون، سواء كانوا يعملون في المجال التعليمي أو الإداري.

إجراءات التعاقد مستمرة

وفيما يتعلق بالمعلمين المفصولين من العقود، أشار قادري إلى أن إجراءات التعاقد مستمرة، داعياً إياهم للتوجه إلى مديريات التربية لاستكمال إجراءات عودتهم، حيث ستتم إعادة التعاقد معهم وفق الحاجة المتوفرة لدى المديريات والشواغر المتاحة، مشيراً إلى وجود معالجة خاصة لأوضاع المستقيلين سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وحول أوضاع المعلمين في المنطقة الشرقية، لفت قادري إلى أنه تم تسهيل التعاقد للمقيمين ضمن مناطقهم، وتم فتح باب النقل إليها، ما يسهم في دعم استقرار العملية التعليمية، وتوطين الكوادر في مدارس تلك المناطق.

وأكد قادري أن الوزارة مستمرة في معالجة هذا الملف بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتلبية احتياجات العملية التربوية في كل المحافظات.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في الثالث عشر من شباط الجاري عن إعادة أكثر من 14645 معلماً، ممن فُصلوا تعسفياً خلال سنوات الثورة إلى وظائفهم، في خطوة تؤكد حرص الوزارة على إعادة دمجهم في العملية التعليمية.