برعاية محافظة دمشق..‎ انطلاق فعاليات مهرجان ‏”القرية السورية” في حديقة الأمويين

دمشق-سانا
انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، برعاية محافظة دمشق، فعاليات مهرجان “القرية السورية” في حديقة الأمويين بدمشق، وسط حضور شعبي.
ويستمر المهرجان حتى العاشر من تموز المقبل، ويضم سوقاً للبيع فيه 170 جناحاً، خُصص 60 منها للجمعيات والحرفيين مجاناً، دعماً للمشاريع الصغيرة والأسرية.
ويتضمن المهرجان أيضاً برنامجاً متنوعاً من الأنشطة الثقافية والترفيهية، يشمل حفلات موسيقية، وعروضاً مسرحية للأطفال، وعروضاً للطيران الشراعي، إلى جانب شاشات مخصصة لنقل أبرز الفعاليات الرياضية، بما فيها مباريات كأس العالم.
محطات متنوعة تجمع التنمية والترفيه
وفي تصريح لـ سانا، أكد المدير التنسيقي للمهرجان كريم كعدان أن مهرجان القرية السورية يعد من أكبر الفعاليات الترفيهية والتنموية في سوريا، لافتاً إلى أن هدفه الأساسي يتمثل في تمكين الحرفيين وشيوخ الكار والأسر المنتجة والجمعيات الإنسانية، عبر توفير مساحة متخصصة لعرض منتجاتهم والتعريف بها.
وأشار كعدان إلى أن المهرجان يوفر تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والتسوق والثقافة، بما يعزز الحركة الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إجراءات تنظيمية وخطة متكاملة للسلامة
وأوضح كعدان أن الجهات المنظمة وضعت خطة أمن وسلامة متكاملة تشمل انتشار سيارات الإسعاف والإطفاء وفرق التدخل السريع وشركات الأمن الخاصة، إضافة إلى تشغيل أربعة مداخل رئيسية لضمان سهولة الحركة واستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار.
وأكد أن المهرجان يمثل مساحة جامعة تجمع بين البعد الاجتماعي والاقتصادي والترفيهي، وتسهم في تنشيط الحياة الثقافية والمجتمعية في دمشق.
بدورها، أوضحت المنظمة اللوجستية للمهرجان فاتنة زينو أن المهرجان يشكل منصة لدعم المبادرات المجتمعية والمشاريع الصغيرة، من خلال تخصيص مساحات مجانية للجمعيات والحرفيين، بما يسهم في تعزيز فرص التسويق والتعريف بمنتجاتهم أمام الجمهور.
مساحات للعرض والتسوق والأنشطة العائلية
وبيّنت زينو أن المهرجان يضم سوقاً متكاملاً يشارك فيه 172 مشاركاً، إضافة إلى قرى ألعاب مخصصة للأطفال ومناطق ترفيهية للعائلات، فضلاً عن محطة “البلازا” التي تضم مطاعم ومقاهي وشاشات لعرض الفعاليات الرياضية.
وأضافت: إن منطقة المأكولات تستقطب مشاركين من مختلف المحافظات السورية، فيما يشهد المدرج الروماني برنامجاً يومياً يضم عروضاً للأطفال وحفلات فنية وموسيقية متنوعة، إلى جانب فعاليات وعروض خارجية من بينها الطيران الشراعي.
الحفاظ على التراث
وأشاد مدير عام شركة “أرام” لتصوير الأعمال في الأردن راشد فريحات بمستوى التنظيم الذي يشهده المهرجان، معتبراً أنه يشكل منصة مهمة لإبراز الحرف اليدوية والصناعات التراثية والتعريف بالموروث الثقافي السوري.
وأشار فريحات إلى أن المشاركة الواسعة للحرفيين تعكس عمق الارتباط بالتراث الشعبي، وتسهم في الحفاظ على المهن التقليدية ونقلها إلى الأجيال القادمة، مؤكداً أهمية استمرار المبادرات التي تدعم الصناعات التراثية وتوفر لها فرص الحضور والتسويق.
ويستقبل المهرجان زواره يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى الثانية عشرة ليلاً، والدخول إليه متاح مجاناً لجميع الفئات العمرية.