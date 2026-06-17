برعاية محافظة دمشق..‎ انطلاق فعاليات مهرجان ‏”القرية السورية” في حديقة الأمويين

دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، برعاية محافظة دمشق، ‏فعاليات مهرجان “القرية السورية” في حديقة ‏الأمويين بدمشق، وسط حضور شعبي‎.‎

ويستمر المهرجان حتى العاشر من تموز المقبل، ‏ويضم سوقاً للبيع فيه 170 جناحاً، خُصص 60 منها ‏للجمعيات والحرفيين مجاناً، دعماً للمشاريع الصغيرة ‏والأسرية‎.‎

ويتضمن المهرجان أيضاً برنامجاً متنوعاً من ‏الأنشطة الثقافية والترفيهية، يشمل حفلات موسيقية، ‏وعروضاً مسرحية للأطفال، وعروضاً للطيران ‏الشراعي، إلى جانب شاشات مخصصة لنقل أبرز ‏الفعاليات الرياضية، بما فيها مباريات كأس العالم‎.‎

‎محطات متنوعة تجمع التنمية والترفيه‎

وفي تصريح لـ سانا، أكد المدير التنسيقي للمهرجان ‏كريم كعدان أن مهرجان القرية السورية يعد من أكبر ‏الفعاليات الترفيهية والتنموية في سوريا، لافتاً إلى أن ‏هدفه الأساسي يتمثل في تمكين الحرفيين وشيوخ ‏الكار والأسر المنتجة والجمعيات الإنسانية، عبر ‏توفير مساحة متخصصة لعرض منتجاتهم والتعريف ‏بها‎.‎

وأشار كعدان إلى أن المهرجان يوفر تجربة متكاملة ‏تجمع بين الترفيه والتسوق والثقافة، بما يعزز ‏الحركة الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة أمام أصحاب ‏المشاريع الصغيرة والمتوسطة‎.‎

‎إجراءات تنظيمية وخطة متكاملة للسلامة‎

وأوضح كعدان أن الجهات المنظمة وضعت خطة ‏أمن وسلامة متكاملة تشمل انتشار سيارات الإسعاف ‏والإطفاء وفرق التدخل السريع وشركات الأمن ‏الخاصة، إضافة إلى تشغيل أربعة مداخل رئيسية ‏لضمان سهولة الحركة واستيعاب الأعداد الكبيرة ‏المتوقعة من الزوار‎.‎

وأكد أن المهرجان يمثل مساحة جامعة تجمع بين ‏البعد الاجتماعي والاقتصادي والترفيهي، وتسهم في ‏تنشيط الحياة الثقافية والمجتمعية في دمشق‎.‎

بدورها، أوضحت المنظمة اللوجستية للمهرجان فاتنة ‏زينو أن المهرجان يشكل منصة لدعم المبادرات ‏المجتمعية والمشاريع الصغيرة، من خلال تخصيص ‏مساحات مجانية للجمعيات والحرفيين، بما يسهم في ‏تعزيز فرص التسويق والتعريف بمنتجاتهم أمام ‏الجمهور‎.‎

‎مساحات للعرض والتسوق والأنشطة العائلية‎

وبيّنت زينو أن المهرجان يضم سوقاً متكاملاً يشارك ‏فيه 172 مشاركاً، إضافة إلى قرى ألعاب مخصصة ‏للأطفال ومناطق ترفيهية للعائلات، فضلاً عن محطة “البلازا” التي تضم مطاعم ومقاهي وشاشات لعرض ‏الفعاليات الرياضية‎.‎

وأضافت: إن منطقة المأكولات تستقطب مشاركين ‏من مختلف المحافظات السورية، فيما يشهد المدرج ‏الروماني برنامجاً يومياً يضم عروضاً للأطفال ‏وحفلات فنية وموسيقية متنوعة، إلى جانب فعاليات ‏وعروض خارجية من بينها الطيران الشراعي‎.‎

‎الحفاظ على التراث‎

وأشاد مدير عام شركة “أرام” لتصوير الأعمال في ‏الأردن راشد فريحات بمستوى التنظيم الذي يشهده ‏المهرجان، معتبراً أنه يشكل منصة مهمة لإبراز ‏الحرف اليدوية والصناعات التراثية والتعريف ‏بالموروث الثقافي السوري‎.‎

وأشار فريحات إلى أن المشاركة الواسعة للحرفيين ‏تعكس عمق الارتباط بالتراث الشعبي، وتسهم في ‏الحفاظ على المهن التقليدية ونقلها إلى الأجيال ‏القادمة، مؤكداً أهمية استمرار المبادرات التي تدعم ‏الصناعات التراثية وتوفر لها فرص الحضور ‏والتسويق‎.‎

ويستقبل المهرجان زواره يومياً من الساعة الخامسة ‏مساءً حتى الثانية عشرة ليلاً، والدخول إليه متاح ‏مجاناً لجميع الفئات العمرية‎.‎