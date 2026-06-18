ألمانيا تدفع بسفينتين إلى البحر الأحمر استعداداً لمهمة محتملة في مضيق هرمز

بروكسل-سانا‏

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الخميس، أن ألمانيا دفعت بسفينتين تابعتين لبحريتها إلى البحر الأحمر، استعداداً ‏لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز.‏

ونقلت وكالة رويترز عن بيستوريوس قوله للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء دفاع دول حلف شمال ‏الأطلسي (الناتو): “في هذه اللحظة تبحر كاسحة الألغام فولدا وسفينة الإمداد موسيل عبر قناة السويس باتجاه البحر الأحمر”.‏

وأوضح بيستوريوس أن أي مشاركة في عملية لإزالة الألغام ستتطلب موافقة كل من إيران وسلطنة عمان، مشيراً إلى أن أي مهمة من ‏هذا النوع ستعتمد أيضاً على نتائج المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.‏

وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أكد أمس الأربعاء، أن الظروف لم تنضج بعد لبحث مشاركة بلاده في مهمة دولية محتملة ‏لتأمين مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة توافر مزيد من الوضوح قبل اتخاذ أي قرار حكومي بهذا الشأن.‏