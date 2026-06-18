ألمانيا تدفع بسفينتين إلى البحر الأحمر استعداداً لمهمة محتملة في مضيق هرمز

بروكسل-سانا
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الخميس، أن ألمانيا دفعت بسفينتين تابعتين لبحريتها إلى البحر الأحمر، استعداداً لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز.
ونقلت وكالة رويترز عن بيستوريوس قوله للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو): “في هذه اللحظة تبحر كاسحة الألغام فولدا وسفينة الإمداد موسيل عبر قناة السويس باتجاه البحر الأحمر”.
وأوضح بيستوريوس أن أي مشاركة في عملية لإزالة الألغام ستتطلب موافقة كل من إيران وسلطنة عمان، مشيراً إلى أن أي مهمة من هذا النوع ستعتمد أيضاً على نتائج المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أكد أمس الأربعاء، أن الظروف لم تنضج بعد لبحث مشاركة بلاده في مهمة دولية محتملة لتأمين مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة توافر مزيد من الوضوح قبل اتخاذ أي قرار حكومي بهذا الشأن.