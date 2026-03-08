لجنة من وزارة التربية تبحث واقع التعليم الخاص في الرقة

IMG 20260308 200516 154 Copy لجنة من وزارة التربية تبحث واقع التعليم الخاص في الرقة

الرقة-سانا

ناقشت لجنة من وزارة التربية والتعليم مع مديري المنشآت التعليمية الخاصة في محافظة الرقة، واقع التعليم الخاص في المحافظة، وتعزيز التنسيق بين الجهات التربوية المختلفة.

IMG 20260308 200515 635 Copy 1 لجنة من وزارة التربية تبحث واقع التعليم الخاص في الرقة

وتضمنت المواضيع التي تم بحثها من قبل المشاركين في اجتماع عقد اليوم الأحد، بمبنى مديرية التربية والتعليم بالرقة، “واقع التعليم في المحافظة، وأوضاع المدارس والطلاب، وسبل دمج الطلاب في العملية التعليمية، بما يضمن استمرار تعليمهم، وتعويض الفاقد التعليمي”.

وتم في الاجتماع عرض أبرز التحديات التي تواجه التعليم الخاص بالمنطقة، بما فيها أوضاع المدارس الخاصة، وظروف الطلاب، والمرافق التعليمية، كما تم التطرق إلى الآليات اللازمة لتعزيز دور هذه المدارس في العملية التعليمية، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المحافظة.

IMG 20260308 200516 059 Copy لجنة من وزارة التربية تبحث واقع التعليم الخاص في الرقة

وتم التأكيد على ضرورة وضع آليات لتحسين جودة التعليم، وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مع التركيز على تعويض الفاقد التعليمي واستدامة العملية التعليمية.

وناقش وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، مع وفد من معلمي محافظة الرقة، في وقت سابق اليوم الأحد، في مبنى الوزارة بدمشق، واقع العملية التعليمية، والقضايا المتعلقة بالأوضاع الوظيفية للمعلمين.

ورشة عمل تحضيرية لإطلاق البطولة الوطنية لعلوم الروبوت المؤهلة لأولمبياد ‏الروبوت العالمي لعام 2025‏
كلية السياحة تنظم جولة ثقافية تعريفية لطلابها في المتحف الوطني ودمشق القديمة
التربية السورية تسمح بتسجيل شرطي للطلاب العائدين من الخارج للعام 2025-2026
انطلاق فرق إطفاء من الدفاع المدني بحلب للمؤازرة بإخماد الحرائق في ربيعة بريف اللاذقية
توزيع أكثر من ألف سلة غذائية للأسر المحتاجة ضمن مبادرة تطوعية ‏في النبك ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك