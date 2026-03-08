لجنة من وزارة التربية تبحث واقع التعليم الخاص في الرقة

الرقة-سانا

ناقشت لجنة من وزارة التربية والتعليم مع مديري المنشآت التعليمية الخاصة في محافظة الرقة، واقع التعليم الخاص في المحافظة، وتعزيز التنسيق بين الجهات التربوية المختلفة.

وتضمنت المواضيع التي تم بحثها من قبل المشاركين في اجتماع عقد اليوم الأحد، بمبنى مديرية التربية والتعليم بالرقة، “واقع التعليم في المحافظة، وأوضاع المدارس والطلاب، وسبل دمج الطلاب في العملية التعليمية، بما يضمن استمرار تعليمهم، وتعويض الفاقد التعليمي”.

وتم في الاجتماع عرض أبرز التحديات التي تواجه التعليم الخاص بالمنطقة، بما فيها أوضاع المدارس الخاصة، وظروف الطلاب، والمرافق التعليمية، كما تم التطرق إلى الآليات اللازمة لتعزيز دور هذه المدارس في العملية التعليمية، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المحافظة.

وتم التأكيد على ضرورة وضع آليات لتحسين جودة التعليم، وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مع التركيز على تعويض الفاقد التعليمي واستدامة العملية التعليمية.

وناقش وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، مع وفد من معلمي محافظة الرقة، في وقت سابق اليوم الأحد، في مبنى الوزارة بدمشق، واقع العملية التعليمية، والقضايا المتعلقة بالأوضاع الوظيفية للمعلمين.