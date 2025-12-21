حاكم مصرف سوريا المركزي: الإعلان عن أي خطوة لتغيير العملة سيكون عبر مؤتمر صحفي

دمشق-سانا

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن ترتيبات تغيير العملة تسير وفق الخطط الموضوعة وبالتعاون المباشر مع جميع الجهات المعنية، مشدداً على عدم وجود أي تأخير في التنفيذ.

وأوضح الحصرية، في منشور بصفحته على موقع “فيسبوك” اليوم، أن موعد أي إجراء أو خطوة تتعلق بتغيير العملة سيُعلن حصراً عبر مؤتمر صحفي رسمي، يتم خلاله وضع المواطنين والرأي العام أمام جميع التفاصيل بشفافية ووضوح.

وأضاف: إن كل ما يُتداول أو يُنشر خارج هذا الإطار، أو يُنسب إلى مصادر غير رسمية، غير دقيق ولا يعكس الواقع.

ودعا الحصرية الجميع إلى الاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي والقنوات الرسمية، مؤكداً أن العمل جارٍ لضمان أن تكون عملية التبديل سلسة، بما يضيف نجاحاً جديداً للاقتصاد الوطني، ويسهم في تيسير حياة المواطنين ويعزز ثقة المستثمرين والأعمال بالعملة السورية.

ورغم أن مصرف سوريا المركزي أكد في أكثر من مناسبة استمراره في تنفيذ خطة تبديل العملة بالتعاون مع الجهات المعنية، وأنه الجهة الوحيدة المخوّلة بنشر المعلومات المتعلقة بها، مع عدم تحديد أي موعد نهائي لطرح العملة الجديدة، ما تزال العديد من المواقع والصفحات على وسائل التواصل تتداول أخباراً غير دقيقة حول الموضوع، بما لا يعكس الواقع.