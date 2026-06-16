في إطار مكافحة التصحر.. سوريا توسع مشاريع حصاد المياه للحد من آثار التغيرات المناخية والجفاف

دمشق-سانا

في إطار جهود مكافحة التصحر، تعمل الجهات الحكومية في سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية، على تنفيذ مشاريع وبرامج متخصصة، تشمل الحصاد المائي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، بهدف تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، والحد من آثار التغيرات المناخية والجفاف، في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

الحصاد المائي لدعم الإنتاج الزراعي

وأوضح مدير إدارة موارد البحوث الطبيعية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية محمد منهل الزعبي في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تعمل منذ أعوام على تطوير ودراسة وتنفيذ تقنيات الحصاد المائي وسدات نشر مياه الجريان السطحي، بهدف الحد من تدهور التربة، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتنمية المراعي وإعادة تأهيلها.



وأشار الزعبي إلى أن الدراسات والتجارب الميدانية أثبتت فعالية هذه التقنيات ودورها في تأمين المياه اللازمة للمحاصيل الزراعية، وتحسين الغطاء النباتي في المناطق الجافة وشبه الجافة، مبيناً أن نتائج الأبحاث جرى تعميمها من خلال مشاريع بحثية وتنموية ساهمت في توسيع نطاق الاستفادة منها.

مشاريع تنموية في محافظات عدّة

ولفت الزعبي إلى تنفيذ عدد من المشاريع المرتبطة بالحصاد المائي في محافظات عدّة، منها برنامج بحثي بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا” في منطقة سلمية بمحافظة حماة عام 2014، ومشروع التنمية المستدامة للموارد الطبيعية بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” في عدد من المحافظات عام 2017، إضافة إلى مشروع الحزام الأخضر في محافظة درعا عام 2024، ومشاريع حصاد المياه في محافظتي حمص وحماة في عام 2025 الماضي، ومشروع حصاد مياه الأمطار في منطقة جبل الحص بمحافظة حلب عام 2026 الحالي.

التصحر تحدٍ بيئي وتنموي

من جانبه، أكد نائب مدير إدارة الأراضي واستعمالات المياه في منظمة “أكساد” أكرم البلخي، أن التصحر والجفاف والتغيرات المناخية تمثل أبرز التحديات البيئية والتنموية في المنطقة العربية، موضحاً أن الأراضي القاحلة تشغل نحو 70 بالمئة من مساحة الوطن العربي، وتتعرض مساحات واسعة منها لخطر التدهور والتصحر.



وأشار البلخي إلى أن العالم يفقد سنوياً نحو 10 ملايين هكتار من الأراضي، بينما تتراوح الخسائر في المنطقة العربية بين 60 و80 ألف هكتار سنوياً، ما ينعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي والموارد المائية وسبل عيش السكان.

إعادة تأهيل الأراضي ومكافحة زحف الرمال

وبيّن البلخي أن “أكساد” نفذت منذ تأسيسها العديد من المشاريع الهادفة إلى مكافحة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، من أبرزها مشروع إعادة تأهيل منطقة جبل البشري في البادية السورية، ومشروع الثليثوات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، إضافة إلى مشروع تثبيت الكثبان الرملية ومكافحة زحف الرمال في موقعي الهريشة وكباجب بمحافظة دير الزور، والذي أسهم في حماية نحو ألفي هكتار من الأراضي.



كما نفذت المنظمة مشروعاً لمسح الموارد الطبيعية في البادية السورية على مساحة تقارب ثلاثة ملايين هكتار، وتعمل حالياً على تنفيذ مشروع لمكافحة التصحر في منطقة البطميات على مساحة 1500 هكتار وفق البلخي.

تعزيز الأمن المائي والغذائي

وأكد البلخي أن هذه المشاريع أسهمت في تحسين الغطاء النباتي والمراعي، وحماية الأراضي الزراعية والبنى التحتية من زحف الرمال والعواصف الغبارية، إلى جانب دعم الأمنين المائي والغذائي من خلال تحسين إدارة الموارد المائية، ونشر تقنيات الري الحديثة، واستنباط أصناف زراعية أكثر تحملاً للجفاف.



ويحتفي العالم سنوياً في الـ 17 من شهر حزيران الجاري، والذي يصادف يوم غد الأربعاء، باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يسلط الضوء هذا العام على أهمية المراعي باعتبارها عنصراً محورياً في التوازن البيئي والأمن الغذائي والمائي، تحت شعار “المراعي.. الاعتراف بقيمتها، احترامها، استعادتها”، والدور الأساسي الذي تؤديه في الحفاظ على القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ، والتنوع البيولوجي، والهوية الثقافية للمجتمعات المحلية الرعوية وللشعوب الأصلية في العالم.