الهلال الأحمر يقدّم مساعدات لـ 600 عائلة متضررة في البوكمال

دير الزور-سانا
وزّع فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدير الزور بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتنسيق مع إدارة منطقة البوكمال، مساعدات غذائية وصحية، وقدّم خدمات طبية استهدفت 600 عائلة متضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات في عدد من بلدات البوكمال بريف المحافظة الشرقي.
وأوضحت مديرية إعلام دير الزور عبر قناتها في تلغرام أمس السبت، أن المساعدات شملت البلدات التالية: الصالحية وقطعة البوكمال والجلاء والرمادي.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية المبذولة لدعم الأسر المتضررة، والتخفيف من آثار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، الذي أدى خلال الأيام الماضية إلى غمر عدد من المناطق السكنية والزراعية القريبة من مجرى النهر.