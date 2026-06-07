الهلال الأحمر يقدّم مساعدات لـ 600 عائلة متضررة في البوكمال

دير الزور-سانا‏

وزّع فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدير الزور بالتعاون مع مديرية الشؤون ‏الاجتماعية والعمل، وبالتنسيق مع إدارة منطقة البوكمال، مساعدات غذائية وصحية، ‏وقدّم خدمات طبية استهدفت 600 عائلة متضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات ‏في عدد من بلدات البوكمال بريف المحافظة الشرقي.‏

وأوضحت مديرية إعلام دير الزور عبر قناتها في تلغرام أمس السبت، أن المساعدات ‏شملت البلدات التالية: الصالحية وقطعة البوكمال والجلاء والرمادي.‏

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية المبذولة لدعم الأسر المتضررة، ‏والتخفيف من آثار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، الذي أدى خلال الأيام الماضية ‏إلى غمر عدد من المناطق السكنية والزراعية القريبة من مجرى النهر.‏