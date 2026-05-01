312 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أسبوع

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق 312 ضبطاً تموينياً خلال جولات رقابية على الأسواق والفعاليات التجارية بمختلف مناطق المحافظة، في الفترة من الـ 21 حتى الـ 28 من نيسان الماضي.

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن الجولات شملت 1109 فعاليات تجارية، و69 معملاً، إضافة إلى سحب عينات من مواد غذائية وغير غذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة، وسلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وأشار إلى معالجة 17 شكوى، مقدمة من المواطنين خلال الفترة المذكورة، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي فعالية أو محل يقوم بالغش، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين أصولاً لردع أي محاولات للتلاعب بسلامة الغذاء أو استغلال المواطنين عبر البيع بسعر زائد.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق نظمت 432 ضبطاً تموينياً، خلال جولات رقابية شملت الأسواق والفعاليات التجارية في مختلف مناطق المحافظة، خلال الفترة الممتدة من الـ 7 إلى الـ 15 من نيسان الماضي.