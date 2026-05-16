تنظيم عدة ضبوط تموينية بحق باعة مخالفين في مدينة ‏حماة

حماة-سانا‏

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة اليوم السبت، خلال جولة لهم، عدة ضبوط ‏تموينية بحق ‏بائعي الخضراوات والمواد الغذائية ‏المخالفين في سوق 15 آذار في مدينة حماة‎.‎

وأوضح المراقب التمويني عبد الرحمن الريس في ‏تصريح لمراسل سانا، أن الجولة شملت المحال التجارية ‏التي تعنى ببيع ‏الخضراوات والمواد الغذائية والتموينية ‏في شارع 15 آذار، حيث تم التأكد من صحة وسلامة ‏المنتجات وخلوها من التلوث ‏أو تعرضها للفساد أو التلف، ‏ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري‎.‎

وبيّن الريس أن الجولة التموينية أسفرت عن تنظيم عدد ‏من ضبوط مخالفات بحق الباعة المخالفين تتعلق بالإخلال ‏بالشروط ‏والقواعد الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار‎.‎

يشار إلى أن دوريات حماية المستهلك مستمرة في جولاتها ‏الرقابية على مختلف أسواق حماة الغذائية والتموينية، ‏ومحطات ‏الوقود والأفران لبيان مدى تقيدها بالقواعد ‏والشروط المعتمدة للمواد من حيث الجودة والسعر ومدة ‏الصلاحية‎.‎