تنظيم عدة ضبوط تموينية بحق باعة مخالفين في مدينة ‏حماة

حماة-سانا
نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة اليوم السبت، خلال جولة لهم، عدة ضبوط تموينية بحق بائعي الخضراوات والمواد الغذائية المخالفين في سوق 15 آذار في مدينة حماة.
وأوضح المراقب التمويني عبد الرحمن الريس في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة شملت المحال التجارية التي تعنى ببيع الخضراوات والمواد الغذائية والتموينية في شارع 15 آذار، حيث تم التأكد من صحة وسلامة المنتجات وخلوها من التلوث أو تعرضها للفساد أو التلف، ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وبيّن الريس أن الجولة التموينية أسفرت عن تنظيم عدد من ضبوط مخالفات بحق الباعة المخالفين تتعلق بالإخلال بالشروط والقواعد الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.
يشار إلى أن دوريات حماية المستهلك مستمرة في جولاتها الرقابية على مختلف أسواق حماة الغذائية والتموينية، ومحطات الوقود والأفران لبيان مدى تقيدها بالقواعد والشروط المعتمدة للمواد من حيث الجودة والسعر ومدة الصلاحية.