قوات الاحتلال تعتدي بقذائف المدفعية على محيط ‏طرنجة بريف القنيطرة‎ ‎

القنيطرة-سانا‏

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بقذائف ‏المدفعية على محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة ‏الشمالي‎.‎

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوات الاحتلال أطلقت أربع قذائف مدفعية استهدفت الأراضي ‏الزراعية في محيط قرية طرنجة دون وقوع إصابات ‏أو أضرار مادية‎.‎

وكانت قوات الاحتلال، توغلت صباح اليوم الأحد، في قريتي معرية والعارضة بمنطقة حوض ‏اليرموك في ريف درعا الغربي، بقوة مؤلفة من ‏ثلاث آليات عسكرية وجرافة، حيث أنشأت حاجزاً ‏عسكرياً داخل قرية العارضة، كما ألقت منشورات ‏ورقية في بلدات المنطقة تضمنت تحذيرات للسكان ‏من إغلاق الطرق أو عرقلة تحرك آلياتها، دون ‏ورود معلومات عن وقوع مواجهات أو اعتقالات‎.‎

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974، ‏من ‌‏خلال ‌‏توغلاتها في الجنوب ‏السوري، ‏والاعتداء على ‏المواطنين ‏من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق ‌‏القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال ‏الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر ‏قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع ‏الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام ‏إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري‎.‎