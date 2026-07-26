قوات الاحتلال تعتدي بقذائف المدفعية على محيط ‏طرنجة بريف القنيطرة‎ ‎

القنيطرة-سانا
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بقذائف المدفعية على محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوات الاحتلال أطلقت أربع قذائف مدفعية استهدفت الأراضي الزراعية في محيط قرية طرنجة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
وكانت قوات الاحتلال، توغلت صباح اليوم الأحد، في قريتي معرية والعارضة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، بقوة مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية وجرافة، حيث أنشأت حاجزاً عسكرياً داخل قرية العارضة، كما ألقت منشورات ورقية في بلدات المنطقة تضمنت تحذيرات للسكان من إغلاق الطرق أو عرقلة تحرك آلياتها، دون ورود معلومات عن وقوع مواجهات أو اعتقالات.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.