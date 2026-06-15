الطوارئ تواصل تنسيق الاستجابة الإنسانية لدعم متضرري ارتفاع منسوب الفرات ‏في الرقة والحسكة

دمشق -سانا
نسقت إدارة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جهود الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة المقدمة من قبل المنظمات الأممية والإنسانية، دعماً للمتضررين من ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظتي الرقة والحسكة.
وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناتها على التلغرام، أن هذه الاستجابة شملت توزيع 1384 سلة غذائية، و2842 ربطة خبز، و1059 وجبة جاهزة، و9433 قطعة مكمل غذائي، إضافة إلى 1086 سلة إيواء، و454 سلة ملابس، و780 سلة نظافة، و1437 سلة كرامة.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهود الإنسانية تضمنت أيضاً تقديم 923 خدمة صحية و241 خدمة إنجابية، وتنفيذ 145 عملية إسعاف طارئ، و210 جلسات حماية، إلى جانب توفير 72 خدمة في مجال المياه والإصحاح.
وبينت الوزارة أنه تم تنفيذ 167 عملية توزيع نقدية، دعماً للأسر المتضررة، وتمكيناً لها من تلبية احتياجاتها الأساسية.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا التدخل يأتي في إطار التنسيق المشترك لتعزيز الاستجابة العاجلة وضمان إيصال الدعم الإنساني بشكل فعال ومنسق، بما يسهم في التخفيف من معاناة العائلات المتضررة ودعم قدرة المجتمعات المحلية على التعافي.
وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع المنظمات الأممية والإنسانية على متابعة الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات في عدد من المناطق بمحافظتي الرقة والحسكة، بما يضمن إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الأسر المتضررة.