الطوارئ تواصل تنسيق الاستجابة الإنسانية لدعم متضرري ارتفاع منسوب الفرات ‏في الرقة والحسكة

دمشق -سانا

نسقت إدارة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جهود الاستجابة ‏الإنسانية والإغاثية العاجلة المقدمة من قبل المنظمات الأممية والإنسانية، دعماً ‏للمتضررين من ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظتي الرقة والحسكة‎.‎

وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناتها على التلغرام، أن هذه ‏الاستجابة شملت توزيع 1384 سلة غذائية، و2842 ربطة خبز، و1059 وجبة ‏جاهزة، و9433 قطعة مكمل غذائي، إضافة إلى 1086 سلة إيواء، و454 سلة ‏ملابس، و780 سلة نظافة، و1437 سلة كرامة‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن الجهود الإنسانية تضمنت أيضاً تقديم 923 خدمة صحية ‏و241 خدمة إنجابية، وتنفيذ 145 عملية إسعاف طارئ، و210 جلسات حماية، ‏إلى جانب توفير 72 خدمة في مجال المياه والإصحاح‎.‎

وبينت الوزارة أنه تم تنفيذ 167 عملية توزيع نقدية، دعماً للأسر المتضررة، وتمكيناً ‏لها من تلبية احتياجاتها الأساسية‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أن هذا التدخل يأتي في إطار التنسيق المشترك لتعزيز الاستجابة ‏العاجلة وضمان إيصال الدعم الإنساني بشكل فعال ومنسق، بما يسهم في التخفيف ‏من معاناة العائلات المتضررة ودعم قدرة المجتمعات المحلية على التعافي‎.‎

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع المنظمات الأممية والإنسانية على ‏متابعة الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات في عدد من ‏المناطق بمحافظتي الرقة والحسكة، بما يضمن إيصال المساعدات والخدمات ‏الأساسية إلى الأسر المتضررة‎.‎